Forbes впервые опубликовал рейтинг криптовалютных миллиардеров

Составители рейтинга оговариваются, что при оценке состояния учитывалась непрозрачность операций с цифровыми монетами и высокая волатильность. При составлении рейтинга также учитывалось, что криптовалюты не защищены от кражи, в отличие от денег в банковских системах, а взломы криптовалютных бирж - не редкость. Скорость на рынке криптовалют решает все, поэтому данные рейтинга указаны в диапазоне, а не в качестве точного результата.

Первое место занял финтех-предприниматель и глава сервиса Ripple (криптовалютная платформа для платежных систем) Крис Ларсен с состоянием в 7,5-8 млрд долларов.

На втором - Джозеф Лавин, который помог основать Ethereum, с оценкой состояния от 1 до 5 млрд долларов, а на третьем месте - основатель криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао с состоянием от 1,1 до 2 млрд долларов.

Четвертое место заняли братья Тайлер и Кэмерон Уинклвосс. Их состояние составило 0,9-1,1 млрд долларов.

Кроме того, в рейтинг попал сооснователь Ethereum Виталик Бутерин с состоянием в 400-500 млн долларов. В списке фигурирует еще один выходец из бывшего СССР Виталий Вавилов, который создал компанию по майнингу биткойна Bitfury. Его состояние оценивается в 500-700 млн долларов, пишет российское издание журнала.

Ранее сообщалось, что первыми в мире биткойновыми миллиардерами стали американские братья-близнецы Тайлер и Кэмерон Уинклвосс. Британская газета The Sunday Telegraph оценила состояние братьев в 100 тыс. биткойнов.