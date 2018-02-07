Видео: лысина Трампа неожиданно оголилась

Фрагмент ролика, опубликованный журналисткой Эшли Файнберг @ashleyfeinberg, собрал более 3,5 тысячи ретвитов и 7,2 тысячи лайков. Сам инцидент произошел 2 февраля, когда Трамп вылетал во Флориду на выходные, пишет «Лента.ру».

at first i didnt think this could possibly be real but.... i think it is? https://t.co/zlm8V0z8hr — Ashley Feinberg (@ashleyfeinberg) February 7, 2018

Репортер также нашла несколько снимков из фотобанков, на каждом из которых президент изображен сбоку.