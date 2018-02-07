Видео: лысина Трампа неожиданно оголилась

В Twitter набирает популярность видео, на котором обнажается лысина президента США Дональда Трампа во время подъема по трапу самолета.
Фрагмент ролика, опубликованный журналисткой Эшли Файнберг @ashleyfeinberg, собрал более 3,5 тысячи ретвитов и 7,2 тысячи лайков. Сам инцидент произошел 2 февраля, когда Трамп вылетал во Флориду на выходные, пишет «Лента.ру».
at first i didnt think this could possibly be real but.... i think it is? https://t.co/zlm8V0z8hr— Ashley Feinberg (@ashleyfeinberg) February 7, 2018
Репортер также нашла несколько снимков из фотобанков, на каждом из которых президент изображен сбоку.
Другая журналистка Клэр Макнир (Claire McNear), в свою очередь, пристыдила комментаторов популярного поста. «Все, что мы можем сделать, — это обсуждать положение волос на голове этого мужчины. Многое говорит об уровне развития», — написала она, сопроводив пост фото Трампа.