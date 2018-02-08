В Таллинне автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе

Инцидент имел место на Пярнуском шоссе (рядом со зданием по адресу Кохила, 2), где автомобиль Audi A6 Avant, которым управляла 49-летняя женщина, сбил на регулируемом пешеходном переходе 27-летню женщину, пересекавшую проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.