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  • В Таллинне автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе

В Таллинне автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе

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ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

В среду, 7 февраля, около 10.39 в Таллинне произошла авария, в результате которой пострадал пешеход, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место на Пярнуском шоссе (рядом со зданием по адресу Кохила, 2), где автомобиль Audi A6 Avant, которым управляла 49-летняя женщина, сбил на регулируемом пешеходном переходе 27-летню женщину, пересекавшую проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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