В Таллинне автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе
8 февраля 2018 г., 7:15
В среду, 7 февраля, около 10.39 в Таллинне произошла авария, в результате которой пострадал пешеход, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место на Пярнуском шоссе (рядом со зданием по адресу Кохила, 2), где автомобиль Audi A6 Avant, которым управляла 49-летняя женщина, сбил на регулируемом пешеходном переходе 27-летню женщину, пересекавшую проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.
Пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.