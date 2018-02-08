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Американские самолеты провели разведку у границ России на Балтике и в Черном море

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ФОТО: wikipedia.org

Самолеты ВВС США в среду совершили разведывательные полеты у границ Калининградской области, Крыма и Краснодарского края, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4134 и позывным AMPEX18, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в течение нескольких часов курсировал вдоль южной границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши на высоте 9,4 тыс. метров.

По мнению наблюдателей, очередная разведоперация вблизи Калининградской области связана с сообщениями о размещении там на постоянной основе оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М". Литовский министр обороны Раймундас Кароблис заявил, что Россия в понедельник разместила в Калининградской области "Искандеры" и намерена оставить их в области на постоянной основе. Со своей стороны, председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил их размещение в Калининградской области.

Кроме того, в среду у границы Калининградской области с Польшей вел разведку и самолет британских королевских ВВС Sentinel R.1 с бортовым номером ZJ690 и позывным RRR7366, который поднялся с авиабазы Уоддингтон в Англии.

Во вторник у морских границ Калининградской области также был зафиксирован полет патрульного противолодочного самолета (морского разведчика) ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168432.

Тем временем в среду днем в районе 16:00 мск к юго-западному побережью Крыма приблизился стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B с бортовым номером 11-2048, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Ранее в среду он осуществил четырехчасовой полет вдоль линии разграничения в Донбассе. Маршрут его полета к побережью Крыма в район Севастополя пролегал из украинского воздушного пространства над Николаевской областью.

По имеющимся данным, дальний беспилотник ВВС США совершал многочасовые разведывательные пролеты вдоль побережья Крыма и Краснодарского края вплоть до Сочи.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4B Global Hawk в ходе многочасового полета мог наблюдать за всей территорией Крыма и большой частью Краснодарского края. Тяжелый американский беспилотник способен находиться в воздухе до 30 часов на высоте 15-18 тыс. метров.

Согласно имеющимся в распоряжении "Интерфакса" данным, с начала текущего года зафиксировано не менее семи полетов американских беспилотников у побережья Крыма и Краснодарского края, в том числе 7, 9, 15, 25, 26 января и 5 и 7 февраля.

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