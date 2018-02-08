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Франция объявила о планах наращивания военных расходов

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Французские военные.

ФОТО: IAN LANGSDON/AFP

Правительство Франции в среду объявило о планах увеличения военных расходов на 40% к 2025 году, сообщил телеканал France 24.

Подготовленный законопроект предусматривает рост военных расходов с 34,2 млрд евро в 2018 году до 50 млрд в 2025, говорится в сообщении.

В нем отмечается, что с 2019 до 2022 года Минобороны страны планирует наращивать расходы ежегодно на 1,7 млрд евро, а с 2023 по 2025 год - на 3 млрд.

Значительные средства будут выделены на замену устаревших бронетранспортеров, строительство самолетов и кораблей-заправщиков, модернизацию ядерного арсенала. Предусматривается также улучшение материального и денежного обеспечения военнослужащих и их семей.

Телеканал отмечает, что повышение военных расходов соответствует требованиям президента США Дональда Трампа об отчислениях стран-членов НАТО до 2% ВВП на нужды альянса. В настоящее время взнос Франции составляет 1,82% ВВП.

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