Судья, оскорбившая женщину, вышедшую замуж за мусульманина, осталась без работы

В действительности решение об отстранении Авер от работы было принято дисциплинарной коллегией Госсуда в ноябре прошлого года. После ознакомления с объяснениями Авер по поводу события того дня коллегия пришла к выводу, что судью следует снять с занимаемой должности. Судья попыталась обжаловать решение, но Пленум оставил его в силе.

Судебное заседание, стоившее Авер работы, состоялось 21 июня прошлого года, когда в рамках гражданского дела эстонка хотела развестись с мужем-мусульманином. Авер заявила коллегии, что приняла дело близко к сердцу, но так и не смогла пояснитьь, по какой причине.

За день до заседания сотрудники КаПо проводили для судей курсы, где в числе прочего говорилось о том, что Эстония остается одно из немногих европейских стран, где пока не наблюдается радикализация ислама, но в то же время отмечается возможность роста рисков, так как мигранты из исламских стран пытаются задержаться в Шенгенской зоне с помощью фиктивного брака.

В данном случае муж также был мусульманином. Пара познакомилась в интернете. Вскоре они поженились. Вскоре после брака муж пытался обратить жену в ислам, а сам придерживался экстремистских взглядов. После неоднократных случаев семейного насилия жена поняла, что брак и ребенок нужны мужу лишь для свободного передвижения по Европе.

Судья Авер задала женщине несколько вопросов, которые последняя посчитала оскорбительными. Женщина подала жалобу в Вируский уездный суд, который 5 июля начал надзорное производство, а 8 августа дисциплинарное.

Коллегия выслушала Авер, которая признала себя виновной, хотя изначально в письменной объяснительной придерживалась иной точки зрения.

Коллегия сочла, что вопросы, которые задавала Авер, а также ее комментарии, были неуместными. В то же время сочли, что поведение удьи было беспрецедентным, поскольку она не перестала унижать женщину даже после того, как последняя расплакалась.

«У Коллегии сложилось впечатление, что Пилле Авер даже получала удовольствие от возможности беспрепятственно вербально нападать на женщину», - говорится в решении дисциплинарной коллегии.

Несмотря на то, что судье могли выписать штраф или понизить зарплату, было решено прибегнуть к самому суровому наказанию – снять судью с занимаемой должности. Авер попыталась обжаловать решение, но пленум Госсуда не отменил решения коллегии.

Авер, начавшая работу судьей в 2012 году, стала четвертым представителем судебной власти, которого сняли с занимаемой должности. Ранее подобное решение было принято в отношении судьи Таллиннского административного суда Тийу Педак (1994 год), в 2001-ом без работы остался председатель Нарвского горсуда Иван Кульпер, а в 2011-ом с занимаемой должности сняли пярнуского судью Айвара Коппеля. Педак в конце рабочего дня находилась в кабинете в нетрезвом виде, Кульпер вел судебное заседание в состоянии алкогольного опьянения, а Коппель плохо выполнял рабочие обязанности.