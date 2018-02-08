В четверг в Нарве попробуют отправить в отставку главу горсобрания Александра Ефимова

Вопрос об отставке Ефимова подняли оппозиционные депутаты. По их оценке, признанный двумя судами виновным в мошенничестве Ефимов дискредитировал себя в глазах горожан и окончательно потерял доверие, пишет rus.err.ee.

Вместе с тем депутаты из правящей центристской фракции, которых в горсобрании большинство, не видят причин для отставки Ефимова.

Александр Ефимов двумя судами был признан виновным в незаконном получении компенсаций от Больничной кассы и приговорен к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно.