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Европе пригрозили штрафом за срыв «Северного потока-2»

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ФОТО: Norbert Fellechner/imago/BildFunkMV/Scanpix

Компания Nord Stream 2 AG, оператор трубопровода «Северный поток-2», потребует компенсации в случае изменения газового законодательства Евросоюза. Об этом заявил исполнительный директор компании Маттиас Варниг в интервью немецкому журналу WirtschaftsWoche.

По его словам, в строительство газопровода уже вложено около пяти миллиардов евро. Эти инвестиции делали, опираясь на действующую газовую директиву ЕС, пишет lenta.ru.

Разработанные Европейской комиссией в конце 2017 года поправки в газовую директиву предусматривают распространение норм энергетического законодательства ЕС на газопроводы из стран, не входящих в объединение. Поправки могут принять до конца 2018 года.

Газовая директива должна распространить действие третьего энергетического пакета Евросоюза на проект «Северный поток-2». Энергопакет направлен на либерализацию рынка электроэнергии и газа в Евросоюзе. С помощью этого документа ЕС надеется ограничить для компаний-экспортеров топлива право владения и управления трубопроводами. Еврокомиссия добивается раздела бизнеса по продаже и транспортировке газа.

Nord Stream 2 AG 31 января сообщила, что Германия разрешила строительство «Северного потока-2» в территориальных водах страны.

«Северный поток — 2» — проект газопровода из России в Германию через Балтийское море. Реализацией проекта занимается компания Nord Stream 2 AG, 51 процент акций которой принадлежит «Газпрому». Новый трубопровод планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Его совокупная мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

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