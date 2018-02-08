СМИ: боевик с позывным Кастро взял на себя ответственность за сбитый в Сирии российский Су-25

Союз независимых сирийских журналистов Northern Syria Observer опубликовал интервью с одним из членов террористической группировки "Джейш Идлиб Хур" - Махмудом Хаджем Исмаилом (позывной - Кастро).

Как заявил боевик, именно он сбил российский штурмовик, причем не из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), как ранее заявили в Минобороны РФ, а с помощью советской зенитной установки ЗУ-23-2. "Если бы у нас были ПЗРК, то мы бы уже были в России", - отметил Кастро.

Боевик утверждает, что Су-25 стал пятой сбитой его группировкой воздушной машиной. Кастро, в частности, упомянул вертолет, два самолета без уточнения моделей и "Ил" (официальной информации о сбитом самолете этой марки нигде не приводилось).

В Directorate 4 считают, что боевики различных группировок решили сделать себе рекламу на резонансном событии, чтобы повысить свой авторитет среди других банд. Отмечается, что в день, когда был сбит российский штурмовик, "Джейш Идлиб Хур" опубликовала видео стрельбы из зенитки по самолету, но на ролике ни один из снарядов не достиг цели.

Самолет Су-25 был сбит 3 февраля в сирийской провинции Идлиб. Летчик Роман Филипов катапультировался, на земле он вступил в сражение с боевиками. Когда майора окружили, он подорвал себя гранатой. Филипову посмертно присвоено звание Героя России. Тело летчика доставлено на родину, он будет похоронен в Воронеже.