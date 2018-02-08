Математики предрекли биткойну вечную нестабильность

Курсы криптовалют, вероятно, никогда не стабилизируются, полагают математики из Питтсбургского университета, США. Как пишет Bloomberg, ученые попытались определить ценность биткойна, используя математические модели, и пришли к выводу, что рынок криптовалют — классический мыльный пузырь.
По их мнению, такой актив как биткойн не имеет ценности, которую можно измерить традиционными методами. Его стоимость определяется покупателями, которые часто руководствуются неверным мнением, пишет lenta.ru.
Как полагают ученые, биткойн может быть «всего лишь механизмом передачи денежных активов». Деталей исследования Bloomberg не приводит.
Биткойн 6 февраля подешевел до 6 000 долларов, такой отметки криптовалюта последний раз достигала в ноябре 2017 года; 7 февраля курс начал расти. К 08.50 по Таллину 8 февраля один биткойн стоил 7 900 долларов.
Reuters назвало последнюю неделю января худшей для биткойна с апреля 2013-го: с 29 января по 2 февраля он потерял 30 процентов стоимости.