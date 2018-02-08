Математики предрекли биткойну вечную нестабильность

По их мнению, такой актив как биткойн не имеет ценности, которую можно измерить традиционными методами. Его стоимость определяется покупателями, которые часто руководствуются неверным мнением, пишет lenta.ru.

Как полагают ученые, биткойн может быть «всего лишь механизмом передачи денежных активов». Деталей исследования Bloomberg не приводит.

Биткойн 6 февраля подешевел до 6 000 долларов, такой отметки криптовалюта последний раз достигала в ноябре 2017 года; 7 февраля курс начал расти. К 08.50 по Таллину 8 февраля один биткойн стоил 7 900 долларов.