С райского острова в Италии пытаются выселить козлов

Как отмечает The Local , сложность в том, что козлы на острове Палмария находятся под защитой ЮНЕСКО как часть архипелага, входящего во Всемирное наследие. Поэтому их нельзя просто поймать и съесть.

Козлы поселились на острове Палмария в 1960-х годах. И сейчас их поголовье значительно превышает скромное население острова, на котором живет около 30 человек. Соседство со своенравными животными уже долгое время утомляет владельцев недвижимости. Козлы украшают фотографии туристов, но при этом топчут палисадники, едят цветы и газоны и повсеместно гадят.

Избавиться от козлов пытаются много лет. В 2016 году на общенациональный уровень вышла новость о том, что мэр якобы разрешил заколоть всех животных. Слух опровергли. Но нынешнюю операцию по эвакуации проводят под контролем агентства по защите животных ENPA. Чиновники называют ее самой масштабной в истории. Ожидается, что вывозить козлов на континент будут около года.

Первым делом надо будет поймать несколько особей и вживить им GPS-передатчики. Это поможет установить места обитания стада. Затем одного за другим козлов будут вылавливать, на некоторое время изолировать в карантине, а затем направлять в новые места обитания.

ENPA настаивает, что в новых убежищах четвероногим жителям должна быть гарантирована спокойная жизнь и их не пустят на жаркое. Кроме того, как указывает вице-президент ENPA Массимо Пигони, это не домашние животные, и держать их на привязи нельзя.