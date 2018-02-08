В Табасалу перед Tallegg проходит пикет в поддержку бастующих в Раквере работников
8 февраля 2018 г., 9:18
В четверг в Табасалу перед зданием птицефабрики Tallegg, предприятия, которое входит в состав концерна HKScan, владеющего Раквереским мясокомбинатом, проходит пикет в поддержку бастующих в Раквере работников, сообщает Rus.err.ee.
Участие в пикете принимают и около десяти работников самого Раквереского мясокомбината.
Напомним, что в Раквере работники скотобойни в этот вторник, 6 февраля, начали забастовку, требуя повышения заработной платы.
Накануне в поддержку бастующих выступили представители Союза работников пищевой промышленности Финляндии, а также работники финского отделения концерна HKScan и представители Европейского совета по труду.