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  • В Табасалу перед Tallegg проходит пикет в поддержку бастующих в Раквере работников

В Табасалу перед Tallegg проходит пикет в поддержку бастующих в Раквере работников

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В четверг в Табасалу перед зданием птицефабрики Tallegg, предприятия, которое входит в состав концерна HKScan, владеющего Раквереским мясокомбинатом, проходит пикет в поддержку бастующих в Раквере работников, сообщает Rus.err.ee.

Участие в пикете принимают и около десяти работников самого Раквереского мясокомбината.

Напомним, что в Раквере работники скотобойни в этот вторник, 6 февраля, начали забастовку, требуя повышения заработной платы. 

Накануне в поддержку бастующих выступили представители Союза работников пищевой промышленности Финляндии, а также работники финского отделения концерна HKScan и представители Европейского совета по труду.

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