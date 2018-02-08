Главу Samsung подозревают в уклонении от уплаты налогов

Об этом в четверг, 8 февраля, сообщило информационное агентство Ренхап. Samsung отказался от комментариев, полиция пока тоже не прокомментировала это сообщение.

Южнокорейские правоохранительные органы расследуют дело о растрате средств Samsung, которые предположительно использовались для оплаты ремонта и обновления недвижимости, принадлежащей Ли и членам его семьи, пишет DW.com.

Серия финансовых скандалов

Samsung - крупнейшую бизнес-империю Южной Кореи - уже давно сотрясает серия финансовых скандалов. Сын председателя Samsung Ли Чжэ Ён - наследник империи - на этой неделе был освобожден из тюрьмы после того, как апелляционный суд вдвое сократил пятилетний срок, к которому Ли-младшего приговорили за взяточничество и коррупцию, и приостановил отбытие им оставшегося срока на четыре года.