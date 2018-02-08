четверг, 8 февраля 2018 г.
"Война только начинается, и мы используем все возможные средства, чтобы защитить честь наших ребят"

Елена Вяльбе

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Прямые трансляции зимней Олимпиады 9-25 февраля на Rus.Postimees!
Новости Программа Виды спорта Сборная Эстонии Звезды Олимпиады
До прямых трансляций осталось

Главу Samsung подозревают в уклонении от уплаты налогов

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: DADO RUVIC/REUTERS

Полиция Южной Кореи подозревает председателя группы компаний Samsung Ли Кун Хи в уклонении от уплаты налогов на сумму 8,2 млрд вон (7,5 млн долларов США), а также в пользовании банковскими счетами сотрудников, на которых содержалось 400 млрд вон.

Об этом в четверг, 8 февраля, сообщило информационное агентство Ренхап. Samsung отказался от комментариев, полиция пока тоже не прокомментировала это сообщение.

Южнокорейские правоохранительные органы расследуют дело о растрате средств Samsung, которые предположительно использовались для оплаты ремонта и обновления недвижимости, принадлежащей Ли и членам его семьи, пишет DW.com.

Серия финансовых скандалов

Samsung - крупнейшую бизнес-империю Южной Кореи - уже давно сотрясает серия финансовых скандалов. Сын председателя Samsung Ли Чжэ Ён - наследник империи - на этой неделе был освобожден из тюрьмы после того, как апелляционный суд вдвое сократил пятилетний срок, к которому Ли-младшего приговорили за взяточничество и коррупцию, и приостановил отбытие им оставшегося срока на четыре года.

Ли-старший госпитализирован после сердечного приступа, от которого он пострадал в 2014 году. В 2009 году Ли Кун Хи был осужден по делу об уклонении от уплаты налогов, но затем помилован. Тогда дело тоже касалось пользования банковскими счетами доверенных лиц из числа сотрудников Samsung.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ