Фото: в Нарва-Йыэсуу в частном доме сгорела мансарда

Спасатели получили сообщение о возгорании в частном доме на улице Тийги в 20.03. Выяснилось, что горит здание, построенное из смешанных материалов; к моменту прибытия спасателей мансарда была охвачена огнем. Пожар локализовали в 21:56, ликвидировали – в 22:45, пишет rus.err.ee.