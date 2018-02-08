Фото: в Нарва-Йыэсуу в частном доме сгорела мансарда
8 февраля 2018 г., 9:33
Вечером в среду в поселке Ольгина в Нарва-Йыэсуу загорелся дом с мансардой.
Спасатели получили сообщение о возгорании в частном доме на улице Тийги в 20.03. Выяснилось, что горит здание, построенное из смешанных материалов; к моменту прибытия спасателей мансарда была охвачена огнем. Пожар локализовали в 21:56, ликвидировали – в 22:45, пишет rus.err.ee.
Люди в происшествии не пострадали, а возможной причиной возгорания стал неправильно изолированный металлический дымоход; также в доме отсутствовал дымовой датчик.