четверг, 8 февраля 2018 г.
"Как говорит моя мама, диплом ни одного хама не испортит"

Тармо Таммисте

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Прямые трансляции зимней Олимпиады 9-25 февраля на Rus.Postimees!
Новости Программа Виды спорта Сборная Эстонии Звезды Олимпиады
До прямых трансляций осталось
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Фото: в Нарва-Йыэсуу в частном доме сгорела мансарда

Фото: в Нарва-Йыэсуу в частном доме сгорела мансарда

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Пожар в Нарва-Йыэсуу.

ФОТО: Päästeamet

Вечером в среду в поселке Ольгина в Нарва-Йыэсуу загорелся дом с мансардой.

Спасатели получили сообщение о возгорании в частном доме на улице Тийги в 20.03. Выяснилось, что горит здание, построенное из смешанных материалов; к моменту прибытия спасателей мансарда была охвачена огнем. Пожар локализовали в 21:56, ликвидировали – в 22:45, пишет rus.err.ee.

Люди в происшествии не пострадали, а возможной причиной возгорания стал неправильно изолированный металлический дымоход; также в доме отсутствовал дымовой датчик.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ