Tesla Model X первым из электромобилей пересек пустыню Сахара

Кроссовер Tesla Model X стал первым электромобилем, который пересек африканскую пустыню Сахара. Это удалось сделать команде Team Tesla Powered by RWE в рамках ралли "Будапешт - Бамако", которое стартует в столице Венгрии и финиширует в столице Мали, сообщает Motor.
В общей сложности электрокар, на котором ехали хорваты Саша Цветоевич и Олег Маштруко, преодолел расстояние более 8600 километров за 16 дней. Пополнение запаса аккумуляторов во время ралли обеспечивал бензиновый генератор, который находился внутри технички - фургона Dacia под управлением чеха Томаша Ковицка.
Команда также пыталась заряжаться от местных электросетей, когда появлялась такая возможность, но инфраструктура не всегда позволяла это делать. При этом в Марокко экипаж пополнил запас аккумуляторов от зарядки, которую установили местные фанаты Tesla, отмечает издание.
На какой версии Model X ехали Цветоевич и Маштруко, не уточняется. В США эта модель предлагается в модификациях P75, P100 и P100D, запаса хода которых на одной зарядке хватает на 380, 470 и 460 километров соответственно.