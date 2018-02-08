Tesla Model X первым из электромобилей пересек пустыню Сахара

В общей сложности электрокар, на котором ехали хорваты Саша Цветоевич и Олег Маштруко, преодолел расстояние более 8600 километров за 16 дней. Пополнение запаса аккумуляторов во время ралли обеспечивал бензиновый генератор, который находился внутри технички - фургона Dacia под управлением чеха Томаша Ковицка.

Команда также пыталась заряжаться от местных электросетей, когда появлялась такая возможность, но инфраструктура не всегда позволяла это делать. При этом в Марокко экипаж пополнил запас аккумуляторов от зарядки, которую установили местные фанаты Tesla, отмечает издание.