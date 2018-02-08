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Tesla Model X первым из электромобилей пересек пустыню Сахара

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ФОТО: DAVID MCNEW/REUTERS

Кроссовер Tesla Model X стал первым электромобилем, который пересек африканскую пустыню Сахара. Это удалось сделать команде Team Tesla Powered by RWE в рамках ралли "Будапешт - Бамако", которое стартует в столице Венгрии и финиширует в столице Мали, сообщает Motor.

В общей сложности электрокар, на котором ехали хорваты Саша Цветоевич и Олег Маштруко, преодолел расстояние более 8600 километров за 16 дней. Пополнение запаса аккумуляторов во время ралли обеспечивал бензиновый генератор, который находился внутри технички - фургона Dacia под управлением чеха Томаша Ковицка.

Команда также пыталась заряжаться от местных электросетей, когда появлялась такая возможность, но инфраструктура не всегда позволяла это делать. При этом в Марокко экипаж пополнил запас аккумуляторов от зарядки, которую установили местные фанаты Tesla, отмечает издание.

На какой версии Model X ехали Цветоевич и Маштруко, не уточняется. В США эта модель предлагается в модификациях P75, P100 и P100D, запаса хода которых на одной зарядке хватает на 380, 470 и 460 километров соответственно.

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