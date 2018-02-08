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Два жителя Эстонии в порядке исключения получат гражданство

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Паспорт Эстонии.

ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

Правительство в порядке исключения предоставит гражданство Эстонии двум неоднократно судимым ранее лицам, судимости обоих соискателей погашены.

На заседании в четверг правительство обсудит предложение МВД в порядке исключения предоставить гражданство Эстонии двум лицам, которые ранее привлекались к ответственности в порядке уголовного и административного делопроизводства, сообщил пресс-секретарь правительства. Судимости обоих погашены.

В то же время, МВД предлагает не давать гражданство лицу, которое пять раз приговаривалось к наказанию за умышленно совершенные преступления, а в период 2004-2008 совершило пять проступков.

На данный момент судимость соискателя погашена, но прошло слишком мало времени.

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