Сергей Потапов, комичный Ричард III и сумасшедшие покемоны

– А сам язык общения был какой – русский, английский?

– Русский, конечно. Мне русские ребята переводили. Хорошо, что переводчики были из театральной среды, кстати говоря, – актеры, режиссеры. Легко было. А бывает, что переводчик левый, к театру отношения никакого, – тогда сложно.

– В одном интервью вы говорили, что вы гений, в другом – что «всё гениально вокруг нас, нет плохих спектаклей». У вас странные отношения с понятием гениальности...

– (Смеется.) То ли я где-то прочитал, то ли придумал, но гений для меня – это душа. А у нас у всех есть душа. Просто потом из слова «гений» сделали какое-то клише.

– А из того, что вокруг нас всё гениально, не следует ли, что стремиться никуда не нужно?

– Надо просто ракурс поменять. Посмотреть с другого ракурса.

– Ну вот, например, если актер играет плохо...

– Я смотрю на его глаза... на его уши... (Смеется.) И при этом получаю удовольствие...

– И этого хватает, чтобы с актером работать дальше?

– Работать надо, конечно, с талантливыми людьми. Мне вообще нравятся актеры, которые умеют многое: петь, танцевать, и чтобы с чувством юмора у них всё было хорошо, и с памятью, и с закреплением каких-то моментов роли. Но в актерской братии талантливых людей больше, чем в среднем по жизни.

Чем хороший режиссер схож с шаманом

– Это правда, что у вас дедушка – шаман?

– Это фраза из интервью, но я говорил про другое. Якуты – народ маленький, у нас у каждого в роду есть шаман, вождь, воины, кузнецы. У нас сейчас мало людей, которые берут бубен и начинают камлать, но среди актеров есть люди с потрясающей энергетикой – и я уверен, что они сублимируют шаманство через искусство. Хороший артист – он как шаман...

– А хороший режиссер?

– То же самое. Мы же создаем иллюзии, выстраиваем нечто такое, во что люди верят. Это волшебство, магия.

– Смена ракурса, поиск по всем крупицы гениальности – это тоже ведь шаманский взгляд, нет? Взгляд на природу как на нечто единое...

– Да, конечно. Всегда нужно смотреть на цельность, искать цельность. Не то что там «он плохо говорит, дикция неважная» – и всё. Ты режиссер, ты шире смотри!..

– Вы любите шокировать зрителя?

– Обо мне говорят, что я эпатажный режиссер, но я никогда не ставил себе цель быть эпатажным. Просто я так вижу, у меня такое мышление. Многим это может показаться эпатажем. Есть вещи, которые я никогда не сделаю на сцене. Никогда не покажу насилие над ребенком, например.

– Вы сняли вполне себе шокирующий трейлер к «Ричарду III» – с кадрами из «Андалузского пса» Бунюэля...