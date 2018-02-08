Swedbank выпустит на рынок мобильное приложение для бесконтактных платежей

«В прошлом году существенно выросло число пользователей мобильного приложения Swedbank, в Эстонии оно достигло 270 000 активных пользователей. Из этой четверти миллиона человек каждый день мобильным банком пользуются 56 процентов. Заметно выросла также популярность бесконтактных платежей — к концу 2017 года было выдано более 300 000 карт для бесконтактных платежей, с помощью которых только за декабрь было совершено более миллиона платежей без ввода PIN-кода», - сказал директор по цифровым каналам Swedbank Танель Липс.

«Эти процессы отчетливо показывают, что наши клиенты полностью готовы к следующему шагу в области бесконтактных платежей, для которого в магазине даже не потребуется карта. Уже в ближайшее время в магазине можно будет платить с помощью телефона, поднося его к платежному терминалу», - добавил Липс.

Swedbank планирует вовлечь клиентов в разработку нового мобильного банка. «Swedbank является банком для очень многих людей, поэтому мы всегда стремимся предлагать новаторские и удобные решения. Мы создадим новое приложение в сотрудничестве с клиентов, поскольку мы уверены, что именно они могут точнее всего сказать нам, какие проблемы и как мы должны решать с помощью мобильного банка», - сказал Липс.

Тестовая версия нового мобильного приложения Swedbank предположительно станет доступной для клиентов в первой половине этого года. «Тестовая версия нового приложения выйдет в первой половине этого года. При этом важно отметить, что новое мобильное приложение будет поддерживать только надежные варианты аутентификации, то есть, в него нельзя будет заходить с помощью карточки с паролями. Для этого нужно будет использовать более безопасные варианты вроде Smart-ID, Mobiil-ID и PIN-калькулятора», - отметил Липс.

Поначалу бесконтактные платежи с помощью нового мобильного приложения Swedbank можно будет совершать только с помощью смарт-устройств с операционной системой Android. Банк рассчитывает, что и Apple вскоре решит представить свое приложение на балтийском рынке, соответствующая работа уже ведется.