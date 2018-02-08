Банк Эстонии: в прошлом году иностранные туристы потратили в Эстонии более миллиарда евро

По данным центробанка, в 2017 году число иностранных туристов выросло на 3 процента, туристы посетили Эстонию более 6 млн раз. Число финских туристов сократилось на 5 процентов, они составили 35 процентов общего числа посетителей, это рекордно низкий показатель за период с 2008 года.

Число поездок жителей других стран ЕС в Эстонию выросло на 10 процентов. Число посещений из Соединенного Королевства выросло на 20 процентов, а из Бельгии на 54 процента, что было отчасти обусловлено председательством Эстонии в Совете ЕС. Продолжился рост числа туристов из стран Азии. В 2017 году их доля была рекордно высокой, 5 процентов общего числа туристов, за десять лет их число выросло в пять раз.

Из России в Эстонию было совершено около 900 000 рейсов, на 4 процентов больше, чем в 2016 году. Из других стран СНГ прибыло немного меньше туристов. Заметно, на треть, сократилось число рейсов из Белоруссии.

В 2017 году число туристов, посетивших Эстонию с многодневным рейсом, выросло на 3 процента по сравнению с 2016 годом, средняя продолжительность поездки составила 4,2 дня. 47 процентов посещений были однодневными. Зарубежные туристы потратили в прошлом году в Эстонии ориентировочно около 1,2 млрд евро, что на 3 процента больше, чем в 2016 году. Экспорт туристических услуг Эстонии составил в 2017 году ориентировочно 1,4 млрд евро, за десять лет этот показатель вырос на 70 процентов.

В 2017 году жители Эстонии 3,7 млн раз посещали другие страны — на 5 процентов чаще, чем в 2016 году. 80 процентов рейсов проходили в пределах ЕС, их число за год поднялось на 100 000. Каждый пятый рейс совершили в Финляндию, но их число сократилось на 2 процента. Число рейсов в Норвегию сократилось на 6 процентов.

По сравнению с 2016 годом жители Эстонии значительно чаще ездили на курорты. Продолжился рост числа курортных рейсов в Болгарию (на 17 процентов) и в Грецию (на 11 процентов). Число рейсов в Хорватию растет семь лет подряд, за десять лет оно выросло втрое. После произошедшего в 2016 году спада вновь набрали популярность курорты в Турции (35-процентный рост) и Египте (75-процентный рост).

Число рейсов жителей Эстонии в страны СНГ за год выросло на 6 процентов. В Россию совершили столько же рейсов, сколько и в 2016 году - 275 000.