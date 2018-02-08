Собчак заявила о готовности дать совет Дональду Трампу

Один из местных журналистов столкнулся с Собчак в центре Вашингтона и поинтересовался у нее, как она относится к сравнению со скандальной американской актрисой и певицей Пэрис Хилтон. "Во-первых, я работаю политическим журналистом последние 10 лет. Я не знаю, кто придумал это сравнение с Хилтон. Оно не соответствует действительности", - ответила Собчак.

Журналист также спросил Собчак о ее предстоящей встрече с Трампом во время молитвенного завтрака и о совете, который она могла бы попросить у главы Белого дома. "Я не нуждаюсь в советах президента. Я лучше дам свой совет ему", - ответила Собчак, общаясь с представителем СМИ на английском языке.

Тем временем пресс-секретарь организации Fellowship Foundation Ларри Росс в интервью телеканалу CNN сообщил, что в этому году на молитвенный завтрак приглашены свыше 3,8 тыс. человек, представляющих более 130 стран. "Примерно 55 человек из России, в том числе группа из 35 молодых специалистов - врачей, юристов и бизнес-лидеров в возрасте от 20 до 30 лет, приглашенных вне зависимости от их положения и веры", - добавил он.