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Эстонский бизнесмен получит в виде дивидендов 8,3 миллиона евро

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Тоомас Аннус.

ФОТО: Scanpix

Если собрание акционеров Merko Ehitus (состоящее из Тоомаса Аннуса и Тыну Тоомика) одобрит предложение правления выплатить дивиденды, то Тоомас Аннус в качестве дохода владельца акций получит 8,3 миллиона евро. 

Согласно новому экономическому отчету Merko Ehitus, правление предложило выплатить акционером в виде дивидендов по одному евро за акцию, что в 2,4 раза больше, чем в прошлом году, передает Postimees.

Аннусу принадлежат 8,3 миллиона акций, что составляет 47 процентов от всего пакета.

У второго крупного акционера Merko Тыну Тоомика 1,6 миллионов акций предприятия, и он получит столько же дивидендов в виде евро.

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