Эстонский бизнесмен получит в виде дивидендов 8,3 миллиона евро
8 февраля 2018 г., 10:43
Если собрание акционеров Merko Ehitus (состоящее из Тоомаса Аннуса и Тыну Тоомика) одобрит предложение правления выплатить дивиденды, то Тоомас Аннус в качестве дохода владельца акций получит 8,3 миллиона евро.
Согласно новому экономическому отчету Merko Ehitus, правление предложило выплатить акционером в виде дивидендов по одному евро за акцию, что в 2,4 раза больше, чем в прошлом году, передает Postimees.
Аннусу принадлежат 8,3 миллиона акций, что составляет 47 процентов от всего пакета.
У второго крупного акционера Merko Тыну Тоомика 1,6 миллионов акций предприятия, и он получит столько же дивидендов в виде евро.