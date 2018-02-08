Эстонский бизнесмен получит в виде дивидендов 8,3 миллиона евро

Согласно новому экономическому отчету Merko Ehitus, правление предложило выплатить акционером в виде дивидендов по одному евро за акцию, что в 2,4 раза больше, чем в прошлом году, передает Postimees.

Аннусу принадлежат 8,3 миллиона акций, что составляет 47 процентов от всего пакета.