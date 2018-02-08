"Нафтогаз Украины" планирует возобновить закупки российского газа с марта

"Мы провели несколько раундов переговоров. У нас есть документ, который, по нашим оценкам, близок к тому который, будет подписан. Мы надеемся на протяжении этого месяца имплементировать решение в части контракта купли-продажи. Мы надеемся, что это нам даст возможность уже в марте этого года начать покупки газа у "Газпрома", - цитирует главу правления "Нафтогаза" Андрея Коболева агентство УНИАН . Ранее глава "Нефтогаза" говорил, что цена будущих закупок газа у "Газпрома", согласно решению Стокгольмского арбитража, будет "привлекательной".

Официальный представитель главы "Газпрома" Алексея Миллера Сергей Куприянов рассказал РБК , что компании нужно было "имплементировать в контракт решения Стокгольма - подписать допсоглашение". "За сколько заплатят - столько поставим", - добавил он. Сам "Газпром" готов возобновить поставки только по предоплате, и, видимо, такой режим для "Нафтогаза" сохранится до окончания контракта - 31 декабря 2019 года.

С 2014 года стороны судились в арбитраже Стокгольма относительно пунктов долгосрочного контракта на поставку российского газа на Украину. В конце ноября 2015 года Украина отказалась от закупки природного газа у "Газпрома". Импорт газа для нужд страны осуществляется с тех пор только из Европы/

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года заключил, что украинская компания не имеет права пересматривать цены на газ, полученный с мая 2011 года по апрель 2014 года. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" за уже поставленный газ 2 млрд долларов.

При этом суд снизил цену газа, который покупался у "Газпрома" во втором квартале 2014 года, на 27,4% - до 352 доллара за тысячу кубометров; отклонил требования российской стороны согласно принципу "бери или плати" на сумму 56 миллиардов долларов. Кроме того, арбитраж снизил объем газа, который "Нафтогаз" в 2018-2019 годах будет обязан покупать у "Газпрома", с 52 до 5 миллиардов кубометров в год.

"Нафтогаз" считает, что сможет сэкономить 75 млрд долларов, включив в эту сумму все, что он мог бы заплатить "Газпрому" при самом негативном для украинской госкомпании решении суда. Экономия, в частности, образовалась из-за ретроактивного снижения цены газа для II квартала 2014 года - до 352 долларов с 485 долларов за 1 тыс. кубометров. Кроме того, суд отменил запрет на реэкспорт российского газа и привязку цены на газ к нефтепродуктам.

"Газпром" не увязывает начало поставок на Украину с оплатой долга "Нафтогаза" в 2,02 миллиарда долларов, который эта компания должна погасить в соответствии с решением арбитража. На этот долг начисляются проценты.