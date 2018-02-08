Разоблачительница связи Сависаара и Кремля стала советником мэра Таллинна

В бюро мэра Таллинна приступает к работе в качестве советника по связям с общественностью журналистка Туули Кох, сообщает Раэпресс.

"Для меня открывается крайне любопытное поприще, - сказала Туули Кох. - Ведь до сих пор я, проработав в журналистике почти два десятилетия, чаще бывала по другую сторону баррикад. Вселяет надежду и то, что мэр Таави Аас и его команда приняли меня, что они заинтересованы во взгляде со стороны".

Последний день получившей Бонниеровскую премию Кох в расследовательской редакции Postimees был 5 сентября 2017 года.

«12 лет в Postimees были чрезвычайно увлекательными, душевными, богатыми на приключения и полными радости. Но 12 лет слишком долгое время для сидения на одном стуле и я хочу двигаться дальше. Postimees меняется, люди меняются, но расходимсчя очень хорошими друзьями», - прокомментировала она тогда.