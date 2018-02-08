Разоблачительница связи Сависаара и Кремля стала советником мэра Таллинна

Бывший журналист Postimees, получившая престижную журналистскую премию за разоблачение связи между Сависааром и Кремлем, Туули Кох стала советником мэра Таллинна Таави Ааса.
В бюро мэра Таллинна приступает к работе в качестве советника по связям с общественностью журналистка Туули Кох, сообщает Раэпресс.
"Для меня открывается крайне любопытное поприще, - сказала Туули Кох. - Ведь до сих пор я, проработав в журналистике почти два десятилетия, чаще бывала по другую сторону баррикад. Вселяет надежду и то, что мэр Таави Аас и его команда приняли меня, что они заинтересованы во взгляде со стороны".
Последний день получившей Бонниеровскую премию Кох в расследовательской редакции Postimees был 5 сентября 2017 года.
«12 лет в Postimees были чрезвычайно увлекательными, душевными, богатыми на приключения и полными радости. Но 12 лет слишком долгое время для сидения на одном стуле и я хочу двигаться дальше. Postimees меняется, люди меняются, но расходимсчя очень хорошими друзьями», - прокомментировала она тогда.
Кох получила Бонниеровскую премию за опубликованные в 2010 году в Postimees статьи: 16 декабря «Контрразведка описывает Сависаара как агента влияния России» («Vastuluure kirjeldab Edgar Savisaart Venemaa mõjuagendina»), 18 декабря «Сийм Каллас: принимать иностранные деньги — серьезная ошибка» («Siim Kallas: välisraha vastu võtmine on raske viga») и 20 декабря «Ансип: КаПо могла бы обнародовать случай с Сависааром» («Ansip: kapo võiks Savisaare juhtumi avalikustada»).