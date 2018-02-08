Проблема двойного гражданства: Финляндия изучает опыт Эстонии

При подготовке нового закона, который должен ограничить доступ людей с двумя паспортами к некоторым видам деятельности, финское МВД изучило международную практику в этом вопросе и пришло к выводу, что ни в одной из рассмотренных стран таких ограничений нет.
Журналисты Yle выяснили, что представители финского МВД еще осенью начали готовить доклад о том, как в Германии, Швеции, Норвегии, Дании и Эстонии регулируется доступ людей с двойным гражданством к должностям на госслужбе и в рядах вооруженных сил. В ходе сбора информации о законодательстве европейских стран выяснилось, что ни в одной из них нет таких ограничений, которые хотели бы ввести финны. Работа над докладом пока продолжается, а информация, изложенная в нем, является секретной, пишет fontanka.fi.
Министерство обороны республики заявило, что проект закона уже готов, однако военные хотели бы ознакомиться с международной практикой в вопросе двойного гражданства, поэтому они ждут доклада МВД.
Напомним, что ранее финская полиция безопасности SUPO и министерство обороны заявили, что иностранные государства могут вербовать людей с двойным гражданством. МИД, минфин, МВД и Минобороны Финляндии планируют запретить людям с двойным гражданством занимать определенные должности. Большинство держателей двух паспортов в стране составляют россияне - их насчитывается около 25 тысяч, тогда как идущих вторыми людей со шведско-финским гражданством - всего 7 тысяч.