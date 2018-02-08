Проблема двойного гражданства: Финляндия изучает опыт Эстонии

Журналисты Yle выяснили, что представители финского МВД еще осенью начали готовить доклад о том, как в Германии, Швеции, Норвегии, Дании и Эстонии регулируется доступ людей с двойным гражданством к должностям на госслужбе и в рядах вооруженных сил. В ходе сбора информации о законодательстве европейских стран выяснилось, что ни в одной из них нет таких ограничений, которые хотели бы ввести финны. Работа над докладом пока продолжается, а информация, изложенная в нем, является секретной, пишет fontanka.fi.