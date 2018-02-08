четверг, 8 февраля 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка"

Хели Адамович

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Прямые трансляции зимней Олимпиады 9-25 февраля на Rus.Postimees!
Новости Программа Виды спорта Сборная Эстонии Звезды Олимпиады
До прямых трансляций осталось

Проблема двойного гражданства: Финляндия изучает опыт Эстонии

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Scanpix

При подготовке нового закона, который должен ограничить доступ людей с двумя паспортами к некоторым видам деятельности, финское МВД изучило международную практику в этом вопросе и пришло к выводу, что ни в одной из рассмотренных стран таких ограничений нет.

Журналисты Yle выяснили, что представители финского МВД еще осенью начали готовить доклад о том, как в Германии, Швеции, Норвегии, Дании и Эстонии регулируется доступ людей с двойным гражданством к должностям на госслужбе и в рядах вооруженных сил. В ходе сбора информации о законодательстве европейских стран выяснилось, что ни в одной из них нет таких ограничений, которые хотели бы ввести финны. Работа над докладом пока продолжается, а информация, изложенная в нем, является секретной, пишет fontanka.fi.

Министерство обороны республики заявило, что проект закона уже готов, однако военные хотели бы ознакомиться с международной практикой в вопросе двойного гражданства, поэтому они ждут доклада МВД.

Напомним, что ранее финская полиция безопасности SUPO и министерство обороны заявили, что иностранные государства могут вербовать людей с двойным гражданством. МИД, минфин, МВД и Минобороны Финляндии планируют запретить людям с двойным гражданством занимать определенные должности. Большинство держателей двух паспортов в стране составляют россияне - их насчитывается около 25 тысяч, тогда как идущих вторыми людей со шведско-финским гражданством - всего 7 тысяч.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ