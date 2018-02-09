Автоперевозчики негодуют: несправедливо взимать плату за дороги!

Вот такие вопросы задали нам собственники транспортных фирм:

«Закон предусматривает внесение платы за использования всех дорог, вне зависимости от того, где они находятся, что ставит эстонских перевозчиков в неравные условия конкуренции с перевозчиками из других стран: Латвии, Литвы и других стран ЕС, а также стран СНГ, так как там есть четкий перечень дорог, за проезд по которым платить нужно. Не вошедшие в список дороги можно использовать бесплатно.

Особенно тревожит тот факт, что в Эстонии нужно платить даже за передвижение по городским дорогам, чего нет в других странах. Пример: для того, чтобы проехать 200-300 метров до автомойки или до пункта прохождения техосмотра нужно заплатить 12 евро. Это также ставит эстонских перевозчиков в неравные условия с иностранными водителями, которые приезжают к нам только выгрузиться-загрузиться, что успевают сделать за один день. Хотелось бы знать, какое отношение государство имеет к муниципальным дорогам?

Еще один вопрос касается въезда и выезда из Эстонии. Таможня проверяет оплату и отказывает в оформлении, если оплаты нет. Пример: водитель пересекает границу в 21.00. Он не собирается, да и не имеет права ехать до утра, поскольку должен соблюдать режим труда и отдыха, так почему он должен оплачивать эти сутки?

То же самое происходит при выезде из Эстонии. Водитель сутки или двое провел в терминале в очереди на пересечение. Чтобы пересечь границу в пунктах на Лухамаа и Койдула, ему нужно использовать метров 50 дороги. За это ему нужно заплатить 12 евро в дополнение к той плате, которую он отдает за использование площадки ожидания».

Ответить на эти вопросы взялся заместитель генерального директора Департамента шоссейных дорог Тармо Мыттус. Что касается налога, который государство берет и за государственные и за муниципальные дороги, то в этом представитель министерства видит благо для водителя: «Согласно 90 статье Закона о дорожном движении, оплата использования дорог дает человеку право пользоваться общественными дорогами в течение определенного срока. Согласно закону, дорогами общественного пользования являются государственные шоссе, местные шоссейные дороги и улицы. Мы считаем, что участнику движения удобнее, если за одну плату он сможет пользоваться всеми дорогами».

О ситуации на границе, Мыттус ответил следующее: «Дневной билет на использование дорог действует 24 часа, и он в любом случае (учитывая длину очереди на границе) позволяет перемещаться по всей Эстонии. По нему же можно доехать из очереди до погранпункта. По данным сайта, отражающего состояние очередей на границе, пропускная способность на пункте в Нарве составляет 600, а в Койдула и в Лухамаа – 400 грузовиков. По данным статистики, в последние дни на всех пунктах границу пересекали всего по 50-100 грузовиков».