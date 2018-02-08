Фото: сто квадратных метров роскоши на улице Сыле

В сталинских домах на столичной улице Сыле много интересных квартир. Их охотно покупают: высокие потолки, большая площадь. Вот и эта трехкомнатная квартира на втором этаже трехэтажного дома площадью 99,2 м2 безусловно найдет своего покупателя.
Как пишет в объявлении маклер, квартира полностью отремонтирована и меблирована итальянской мебелью в классическом стиле. Полы покрыты натуральным вишневым паркетом, но его практически не видно, так как комнаты застелены большими пестрыми коврами. В гостиной - камин.
Во внутренней отделке, по словам маклера, использованы высококачественные материалы. Вот всех комнатах многоуровневые потолки с подсветкой. Кухонная мебель и внутренние двери изготовлены на заказ.
Что касается планировки, то в квартире имеются гостиная площадью 23,9 м2, две примерно одинаковые спальни, кухня - 16,6 м2 с балконом, большой коридор и просторная ванная.
В ванной - и большая массажная ванна, и душевая кабина с функцией паровой бани.
В цену входит вся мебель. Остальные предметы декора - по договоренности. Все остальные фотографии и план квартиры находятся ЗДЕСЬ.