четверг, 8 февраля 2018 г.
"Как говорит моя мама, диплом ни одного хама не испортит"

Тармо Таммисте

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Прямые трансляции зимней Олимпиады 9-25 февраля на Rus.Postimees!
Новости Программа Виды спорта Сборная Эстонии Звезды Олимпиады
До прямых трансляций осталось

Фото: сто квадратных метров роскоши на улице Сыле

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: KV.EE

В сталинских домах на столичной улице Сыле много интересных квартир. Их охотно покупают: высокие потолки, большая площадь. Вот и эта трехкомнатная квартира на втором этаже трехэтажного дома площадью 99,2 м2 безусловно найдет своего покупателя. 

Как пишет в объявлении маклер, квартира полностью отремонтирована и меблирована итальянской мебелью в классическом стиле. Полы покрыты натуральным вишневым паркетом, но его практически не видно, так как комнаты застелены большими пестрыми коврами. В гостиной - камин.

ФОТО: KV.EE

Во внутренней отделке, по словам маклера, использованы высококачественные материалы. Вот всех комнатах многоуровневые потолки с подсветкой. Кухонная мебель и внутренние двери изготовлены на заказ. 

ФОТО: KV.EE

Что касается планировки, то в квартире имеются гостиная площадью 23,9 м2, две примерно одинаковые спальни, кухня - 16,6 м2 с балконом, большой коридор и просторная ванная. 

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

В ванной  - и большая массажная ванна, и душевая кабина с функцией паровой бани. 

В цену входит вся мебель. Остальные предметы декора - по договоренности. Все остальные фотографии и план квартиры находятся ЗДЕСЬ. 

Актуально

Читать также

НАВЕРХ