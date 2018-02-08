Эти три квартиры, готовые к вашему переезду, можно купить без банковского кредита

Так как банковские кредиты по разным причинам доступны не всем, в Эстонии набирает популярность такой вид расчета с продавцом недвижимости, как рассрочка. Вот три квартиры в Таллинне, которые можно купить именно таким образом, пишет Kodu.
Каждая из этих трех квартир не требует ремонта: они находятся в новых домах и готовы к вашему переезду. Бывает, что купить в рассрочку предлагают еще недостроенные квартиры, а тут - никаких проблем: расставляйте мебель и празднуйте новоселье! А в первой квартире предоставляется и обстановка.
В этой квартире класса люкс живет наниматель, вместе с которым и продается недвижимость. Договор найма будет действовать еще четыре года. А об условиях рассрочки вам предстоит вести переговоры с собственником.
Почти стометровая квартира подходит для большой семьи. В квартире три спальни и кухня-гостиная. Договор рассрочки оформляется у нотариуса. Детали - обсуждаются.
Для покупки этой квартиры с видом на море собственник предлагает несколько вариантов: ее можно взять внаем, а через год купить, а можно и оформить договор рассрочки, не прибегая к банковскому кредиту.