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  • Эти три квартиры, готовые к вашему переезду, можно купить без банковского кредита

Эти три квартиры, готовые к вашему переезду, можно купить без банковского кредита

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ФОТО: KV.EE

Так как банковские кредиты по разным причинам доступны не всем, в Эстонии набирает популярность такой вид расчета с продавцом недвижимости, как рассрочка. Вот три квартиры в Таллинне, которые можно купить именно таким образом, пишет Kodu.

Каждая из этих трех квартир не требует ремонта: они находятся в новых домах и готовы к вашему переезду. Бывает, что купить в рассрочку предлагают еще недостроенные квартиры, а тут  - никаких проблем: расставляйте мебель и празднуйте новоселье! А в первой квартире предоставляется и обстановка.  

1. Пятикомнатная квартира на бульваре Рявала, цена 960 000 евро

ФОТО: KV.EE

В этой квартире класса люкс живет наниматель, вместе с которым и продается недвижимость. Договор найма будет действовать еще четыре года. А об условиях рассрочки вам предстоит вести переговоры с собственником. 

2. Четырехкомнатная квартира в Пыхья-Таллинне, цена 189 000 евро

ФОТО: KV.EE

Почти стометровая квартира подходит для большой семьи. В квартире три спальни и кухня-гостиная. Договор рассрочки оформляется у нотариуса. Детали - обсуждаются. 

3. Двухкомнатная квартира на улице Линнамяэ в Ласнамяэ, цена 78 000 евро

ФОТО: KV.EE

Для покупки этой квартиры с видом на море собственник предлагает несколько вариантов: ее можно взять внаем, а через год купить, а можно и оформить договор рассрочки, не прибегая к банковскому кредиту. 

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