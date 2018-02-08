Эти три квартиры, готовые к вашему переезду, можно купить без банковского кредита

Каждая из этих трех квартир не требует ремонта: они находятся в новых домах и готовы к вашему переезду. Бывает, что купить в рассрочку предлагают еще недостроенные квартиры, а тут - никаких проблем: расставляйте мебель и празднуйте новоселье! А в первой квартире предоставляется и обстановка.

ФОТО: KV.EE

В этой квартире класса люкс живет наниматель, вместе с которым и продается недвижимость. Договор найма будет действовать еще четыре года. А об условиях рассрочки вам предстоит вести переговоры с собственником.

ФОТО: KV.EE

Почти стометровая квартира подходит для большой семьи. В квартире три спальни и кухня-гостиная. Договор рассрочки оформляется у нотариуса. Детали - обсуждаются.

ФОТО: KV.EE