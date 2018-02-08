Производители алкоголя: государство отказалось от суммы, равной пожертвованиям популярной кампании за 100 лет

«Эстонское государство потеряло из-за неудачной акцизной политики 55 миллионов евро. Несмотря на то, что любители игры с нулевой суммой могут сказать, что экономический рост и большие, чем прогнозировалось поступления других налогов, компенсировали эту потерю, эстонское государство начинает юбилейный год на 55 миллионов евро беднее, потеряв настолько же доверие людей и предпринимателей», - считает Кутберг.

«Наши люди помогли с помощью рождественских передач на ETV и TV3 собрать 544 000 евро пожертвований на то, что не может поддержать государство. Эстонцы – щедро жертвуют, но эстонское правительство еще более щедрое, так как государство отказалось от суммы, равной пожертвованиям за сто лет, и которая могла бы пойти в Больничную кассу, фонд «Культурный капитал» или в любое другое государственное учреждение с недостаточным финансированием. А ведь более качественными услугами таких учреждений хотят пользоваться и те жители Эстонии, которые будучи экономически разумными людьми, решили многие свои покупки делать в более дешевой Латвии», - отметила она.