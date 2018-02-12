Помогите, нас штрафуют за парковку у собственного дома!

Прежде у улиц был другой владелец. С ним договаривались разными способами: за право парковки платили, за правом установить помойки пришлось обратиться в суд. Но некоторое время назад ситуация изменилась. Улицы выкупила фирма CapitalMill. Спор по помойкам завершился заключением внесудебного соглашения, а потому одной головной болью у жильцов дома стало меньше.

С парковками же вышло не очень красиво. В какой-то момент на жильцов посыпались извещения о штрафах, которые выписывает фирма AS Ühisteenused. По словам представителя правления квартирного товарищества Людмилы Баришевски, штрафов уже около трех сотен. Кто-то из жильцов не захотел связываться и заплатил штраф. Кто-то наплевал и уже начал общаться с фирмой-инкассо.

Все это время Баришевски вела переписку с представителями Capital Mill, которые объясняли, где парковаться можно, а где нельзя. Но найти общего языка не удавалось. Переломным стал штраф одного из жителей, который не захотел мириться с произошедшим и написал заявление с требованием отменить наказание. После этого Баришевски обратилась к нам за помощью.

Мы связались с фирмой Capital Mill. По словам представителя предприятия Александра Перияйнена, вся ситуация с этим домом и парковкой вокруг него на самом деле выглядит несколько иначе. Capital Mill принадлежит участок земли по соседству. Когда было решено продолжить его развитие и возникла необходимость в использовании части дорог вокруг него, фирма начала выяснять, кому эти дороги принадлежат. Оказалось, что земля находится в частных руках, хозяин весьма строптив, ничего не разрешает, но готов продать эти дороги. Поскольку иного выхода не было, Capital Mill пошел на соглашение.

Уже после покупки дорог фирма узнала, что недвижимость им досталась вместе с непрекращающимися спорами и судебным иском. Именно так и появилось внесудебное соглашение, в результате которого дом смог спокойно поставить свои помойки.

«Когда мы купили эту землю, мы узнали, что прежний собственник требовал за парковку деньги и запрещал ездить по своим дорогам. Поскольку нам это показалось неразумным, мы тут же заключили с товариществом соглашение, суть которого заключалась в том, что мы разрешаем использовать дороги для проезда и для установки мусорных контейнеров. Заодно мы подтвердили, что попросили нашего партнера AS Ühisteenused, чтобы они не проверяли парковку на территории между домами, где жильцы еще на стадии покупки квартир купили себе парковочные места», - объяснил Перияйнен.

Красным обозначены зоны, где парковаться без согласования с собственником, нельзя. На остальных участках ни проверять, ни штрафовать не должны. ФОТО: Карта района.

На другой территории парковка без оплаты невозможна, поэтому там можно получить штраф. Долгое время шли пререкания, но неожиданно возник реальный повод для негодования. В этот раз, когда Людмила Баришевски обратилась в редакцию портала, штраф был выписан жильцу, оставившему машину на разрешенной территории.