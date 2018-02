Помогите, нас штрафуют за парковку у собственного дома!

С парковками же вышло не очень красиво. В какой-то момент на жильцов посыпались извещения о штрафах, которые выписывает фирма AS Ühisteenused. По словам представителя правления квартирного товарищества Людмилы Баришевски, штрафов уже около трех сотен. Кто-то из жильцов не захотел связываться и заплатил штраф. Кто-то наплевал и уже начал общаться с фирмой-инкассо.

«Когда мы купили эту землю, мы узнали, что прежний собственник требовал за парковку деньги и запрещал ездить по своим дорогам. Поскольку нам это показалось неразумным, мы тут же заключили с товариществом соглашение, суть которого заключалась в том, что мы разрешаем использовать дороги для проезда и для установки мусорных контейнеров. Заодно мы подтвердили, что попросили нашего партнера AS Ühisteenused, чтобы они не проверяли парковку на территории между домами, где жильцы еще на стадии покупки квартир купили себе парковочные места», - объяснил Перияйнен.

После нашего общения с Capital Mill мы получили и ответ от представителя AS Ühisteenused Мартина Тубалкайна: «Со стороны AS Ühisteenused могу заверить, что территорию, обозначенную собственником как свободную для парковки, мы не проверяем. В этот раз наш работник на самом деле выписал штраф, но на данный момент он аннулирован, и мы заверили Capital Mill, что эту территорию не проверяем, и не делали этого и ранее. AS Ühisteenused еще раз обговорило зону и порядок проверки с организаторами парковки. Ошибка была единичной».