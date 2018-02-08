Направлявшийся в Таллинн поезд Elron опоздал почти на час

Когда поезд за пару минут до трех часов дня стоял на остановке «Урда», казалось сначала, что ничего особенного не происходит, хотя несколько дольше затянулась остановка, цель которого пропустить идущий навстречу поезд, пишет Postimees со ссылкой на Harju Elu.

Причиной остановки была неисправность автоматического управления движения поездов вблизи Валингу, в результате чего невозможно было сделать разворот и поэтому движение поездов было нарушено, сообщает руководитель по маркетингу и коммуникациям Elron Марийс Адамберг.

Дневной поезд Палдиски-Таллинн не был единственным, который задержался из-за данной неисправности.

Из-за подобных неисправностей в прошлом году в общей сложности опоздали 379 поездов Elron.