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До и после: бюджетная, но эффектная переделка спальни в пярнуской мансарде

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Спальня до ремонта.

ФОТО: Бретте Саар

Тем, кому поднадоел скандинавский минимализм в интерьере, должна понравиться эта оригинальная спальня.

Спальня в маленькой пярнуской квартирке под крышей и до ремонта была неплоха, но с помощью дизайнера и блогера Бретте Саар преобразилась полностью. 

Новый дизайн комнаты приобрел некий юго-восточный акцент: кровать с балдахином, на потолке - люстра в марокканском стиле, а пол покрыт ковром с орнаментом. 

Спальня после ремонта. Фото: Бретте Саар

ФОТО: Brette Saar

Прежде всего стены были выкрашены в белый цвет, а на пол уложили новый паркет. Так как потолок в комнате - с наклоном, а Бретте непременно хотела балдахин, на помощь пришел карниз для штор. Шторы, из которых сшит балдахин, куплены на блошином рынке по цене 1.80 за штуку. 

Люстра, украшающая потолок, имеет пеструю биографию: Бретте купила ее в Виртсу, в магазинчике около порта, за 25 евро. 

Фото: Бретте Саар

ФОТО: Brette Saar

Подушки и стулья тоже из магазина повторного использования. По словам Бретте, цена роскошного резного стула - 15 евро. 

Фото: Бретте Саар

ФОТО: Brette Saar

Небольшие детали убранства комнаты придают ей уют и своеобразие и отлично сочетаются со светлыми тонами, преобладающими в интерьере. 

Фото: Бретте Саар

ФОТО: Brette Saar

Подробности можно прочесть в блоге Бретте  на эстонском языке. 

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