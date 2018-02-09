Восемь советов по организации хранения в маленькой гардеробной

Какими правилами руководствоваться, обустраивая небольшую гардеробную? Портал InMyRoom предлагает подборку практичных дизайнерских решений.
Как обустроить маленькую гардеробную, выжав из нее максимум? Мы подобрали восемь ярких дизайнерских проектов, доказывающих, что даже на тесной площади можно разместить довольно многое, если подойти к вопросу с умом.
1. Разнообразное наполнение
Если гардеробная совсем небольшая, постарайтесь сделать ее наполнение максимально разнообразным, предусмотрев все понемногу: не забудьте о штанге, полках, корзинах, крючках, выдвижных ящиках.
Наверняка ваш гардероб не ограничивается исключительно платьями или одними лишь рубашками. Значит, такой вариант станет для вас оптимальным в условиях ограниченного пространства.
2. Отказ от двери
Гардины могут стать отличной заменой двери в гардеробную. Во-первых, это поможет сэкономить. Во-вторых, даст возможность легким движением руки превратить закрытую систему хранения в открытую. В-третьих, позволит без чрезмерных затрат вносить при желании изменения в интерьер.
3. Место под потолком
В каждом доме имеется ряд весьма крупногабаритных предметов нечастого или сезонного пользования, для которых хорошо бы предусмотреть место в гардеробной (например, под самым потолком, на антресолях). Там могут разместиться дорожные сумки и чемоданы, спортивный инвентарь и многое другое.
4. Достаточное освещение
Даже в самой маленькой гардеробной необходимо предусмотреть достаточное освещение. Это серьезно поможет в подборе образа и упростит поиск необходимой одежды и аксессуаров. Наиболее подходящим вариантом станет сочетание качественного общего света и дополнительной подсветки полок и штанг.
5. Максимальное наполнение
Разумеется, в идеале гардеробная – это весьма просторная комната, где умещается все необходимое, да еще и остается место примерить одежду и покрутиться перед зеркалом. Однако современные габариты типовых квартир диктуют свои правила, и если вы обустраиваете небольшую гардеробную, задействуйте ее пространство по максимуму.
Лучшим выбором в большинстве случаев станет П-образное расположение наполнения, от пола до потолка.
6. Зеркало на двери
Если размеры гардеробной оставляют желать лучшего, и места для зеркала в ней явно не найти, оптимальным вариантом станет выбор в пользу зеркальной двери.
Также, как вариант, можно расположить зеркало на стене у входа в гардеробную.
7. Скрытые резервы
Даже маленькая гардеробная по многим причинам лучше шкафа. Как минимум тем, что не загромождает пространство и предоставляет больше возможностей для хранения.
Думаете, в вашем доме совершенно нет места для гардеробной? Присмотритесь внимательнее: она может разместиться в небольшой нише или крошечной кладовой.
8. Немного оригинальности
Не стоит относиться к гардеробной как к подсобному помещению, ей тоже не помешает немного уюта и оригинальности. Можно оформить пространство в том же стиле, что и остальную квартиру, или же позволить себе немного похулиганить: к примеру, выкрасить стены гардеробной в яркий цвет или подобрать для нее необычную дверь.