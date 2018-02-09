Восемь советов по организации хранения в маленькой гардеробной

Как обустроить маленькую гардеробную, выжав из нее максимум? Мы подобрали восемь ярких дизайнерских проектов, доказывающих, что даже на тесной площади можно разместить довольно многое, если подойти к вопросу с умом.

1. Разнообразное наполнение

Если гардеробная совсем небольшая, постарайтесь сделать ее наполнение максимально разнообразным, предусмотрев все понемногу: не забудьте о штанге, полках, корзинах, крючках, выдвижных ящиках.

Наверняка ваш гардероб не ограничивается исключительно платьями или одними лишь рубашками. Значит, такой вариант станет для вас оптимальным в условиях ограниченного пространства.

2. Отказ от двери

Гардины могут стать отличной заменой двери в гардеробную. Во-первых, это поможет сэкономить. Во-вторых, даст возможность легким движением руки превратить закрытую систему хранения в открытую. В-третьих, позволит без чрезмерных затрат вносить при желании изменения в интерьер.

3. Место под потолком

В каждом доме имеется ряд весьма крупногабаритных предметов нечастого или сезонного пользования, для которых хорошо бы предусмотреть место в гардеробной (например, под самым потолком, на антресолях). Там могут разместиться дорожные сумки и чемоданы, спортивный инвентарь и многое другое.

4. Достаточное освещение

Даже в самой маленькой гардеробной необходимо предусмотреть достаточное освещение. Это серьезно поможет в подборе образа и упростит поиск необходимой одежды и аксессуаров. Наиболее подходящим вариантом станет сочетание качественного общего света и дополнительной подсветки полок и штанг.

5. Максимальное наполнение

Разумеется, в идеале гардеробная – это весьма просторная комната, где умещается все необходимое, да еще и остается место примерить одежду и покрутиться перед зеркалом. Однако современные габариты типовых квартир диктуют свои правила, и если вы обустраиваете небольшую гардеробную, задействуйте ее пространство по максимуму.

Лучшим выбором в большинстве случаев станет П-образное расположение наполнения, от пола до потолка.

6. Зеркало на двери

Если размеры гардеробной оставляют желать лучшего, и места для зеркала в ней явно не найти, оптимальным вариантом станет выбор в пользу зеркальной двери.

Также, как вариант, можно расположить зеркало на стене у входа в гардеробную.

7. Скрытые резервы

Даже маленькая гардеробная по многим причинам лучше шкафа. Как минимум тем, что не загромождает пространство и предоставляет больше возможностей для хранения.

Думаете, в вашем доме совершенно нет места для гардеробной? Присмотритесь внимательнее: она может разместиться в небольшой нише или крошечной кладовой.

8. Немного оригинальности