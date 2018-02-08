Обвиняемый в жестоком убийстве водитель с битой предстанет перед судом
8 февраля 2018 г., 16:23
Урмас Эйнроос, который летом 2016 года получил известность после инцидента в ласнамяэской канаве, обвиняется еще и в жестоком убийстве своей бывшей сожительницы. Согласно обвинению, убийство было совершенно из-за денег, женщину перед смертью избили и изнасиловали.
Пыхьяская прокуратура обвиняет 43-летнего Эйнрооса в совершении тяжких преступлений: применении физического насилия, изнасиловании, лишении свободы без законных на то оснований, грабеже, нарушении общественного порядка и убийстве, совершенном с особой жестокостью, передает rus.err.ee.
Также мужчину обвиняют в том, что он украл деньги и золотое кольцо с драгоценным камнем.
Предварительное слушание в суде состоится 12 февраля.