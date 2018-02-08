Обвиняемый в жестоком убийстве водитель с битой предстанет перед судом

Урмас Эйнроос, который летом 2016 года получил известность после инцидента в ласнамяэской канаве, обвиняется еще и в жестоком убийстве своей бывшей сожительницы. Согласно обвинению, убийство было совершенно из-за денег, женщину перед смертью избили и изнасиловали.