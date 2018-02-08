четверг, 8 февраля 2018 г.
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Галерея: зловещие сосульки угрожающе нависли над тротуаром

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Департамент технического надзора напоминает владельцам зданий, что для обеспечения безопасности необходимо следить за снегом на крыше и своевременного его убирать. 

Снег и лед могут упасть на землю и нанести вред людям или имуществу. Кроме этого, большое количество снега на крыше может угрожать и самому зданию, сообщает Pärnu Postimees.

Департамент напоминает, что за безопасность здания отвечает хозяин. В здании с квартирной собственностью за безопасность отвечают собственники квартир коллективно. 

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