Галерея: зловещие сосульки угрожающе нависли над тротуаром
8 февраля 2018 г., 16:32
Департамент технического надзора напоминает владельцам зданий, что для обеспечения безопасности необходимо следить за снегом на крыше и своевременного его убирать.
Снег и лед могут упасть на землю и нанести вред людям или имуществу. Кроме этого, большое количество снега на крыше может угрожать и самому зданию, сообщает Pärnu Postimees.
Департамент напоминает, что за безопасность здания отвечает хозяин. В здании с квартирной собственностью за безопасность отвечают собственники квартир коллективно.