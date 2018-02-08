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Танель Талве: парламент должен принять решение об отмене перевода часов в Эстонии

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ФОТО: Toomas Huik / Postimees

Депутат Рийгикогу от соцдемов Танель Талве выразил одобрение сегодняшнему голосованию в Европарламенте по отмене перевода часов. Теперь и Эстония должна заняться этим вопросом более решительно.

«Сегодня голосование в Европарламенте, где убедительную победу одержали сторонники отмены перевода часов, показало, что речь идет о верном деле, которое поддерживают по всей Европе. В ближайшее время я собираюсь подать соответствующий законопроект в Рийгикогу, чтобы мы смогли обсудить тему и у нас в парламенте. Дальше нужно будет отправить эту тему на рассмотрение правительству», - отметил Танель Талве.

За отмену перевода часов проголосовал и депутат Европарламента Ивари Падар.  «Нет смысла делать жизнь намеренно сложнее. Перевод часов не принес нам никакого большого дополнительного блага. Да и эстонские врачи также подчеркивали, что с точки зрения здоровья людей лучше постоянно оставаться в одном времени», - объяснил свой выбор Ивари Падар. В своем выступлении политик подчеркнул, что здоровье и благополучие людей, а также животных – это то, что нужно отстаивать.

Предложение, касающееся перевода часов, теперь направлено в Еврокомиссию и в Совет Европы.

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