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Правительство договорилось смягчить ограничения на трудовую миграцию

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ФОТО: PASCAL ROSSIGNOL/REUTERS/Scanpix

Правительство Эстонии в четверг решило не менять размер иммиграционной квоты, однако из-под ее действия будут полностью выведены высококвалифицированные специалисты, а период краткосрочной работы граждан иностранных государств в Эстонии будет продлен с 9 до 12 месяцев. 

Решение было принято после ознакомления кабинета министров с предложениями рабочей группы по миграции, состоявшемся на заседании правительства в четверг, сообщает портал Rus.err.ee.

Согласно сообщению МВД Эстонии, правительство не поддержало все предложения рабочей группы, так как наряду с использованием мигрантов необходимо искать возможности для лучшего соответствия местной рабочей силы запросам рынка труда.

"Надо делать ставку на повышение квалификации и переобучение эстонской рабочей силы, чтобы занятость росла и в регионах с более высокими показателями безработицы", - сказал министр внутренних дел Андрес Анвельт. 

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