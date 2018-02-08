Правительство договорилось смягчить ограничения на трудовую миграцию

Решение было принято после ознакомления кабинета министров с предложениями рабочей группы по миграции, состоявшемся на заседании правительства в четверг, сообщает портал Rus.err.ee.

Согласно сообщению МВД Эстонии, правительство не поддержало все предложения рабочей группы, так как наряду с использованием мигрантов необходимо искать возможности для лучшего соответствия местной рабочей силы запросам рынка труда.