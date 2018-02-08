Депутат Рийгикогу: эстонцы хотят вдобавок к дешевой водке и низкую латвийскую зарплату?

По мнению депутата Рийгикогу Яануса Марранди (Социал-демократическая партия), эстонцы, нахваливающие дешевую водку южных соседей, могли бы подумать над тем, хотят ли они такую же низкую зарплату, как и в Латвии.
«Небольшое сравнение Эстонии и Латвии. Это сравнением могла бы особенно тщательно прочитать группа людей, которая поедет по случаю 100-летие Эстонской Республики в качестве протеста за дешевой латвийской водкой, колбасой и строительными материалами», - написал депутат в социальных сетях.
Минимальная зарплата
|Средняя зарплата брутто
Эстония
500 евро в месяц (с 2018 года)
1201 евро (2017 III квартал)
Латвия
430 евро в месяц (с 2018 года)
925 евро (2017 III квартал)
Средняя пенсия по старости (2017 III квартал)
- Эстония - 409,1 евро
- Латвия - 287,56 евро
Уровень безработицы (2017 III квартал)
- Эстония 5,2%
- Латвия 9,1%
Гарантированный государством минимальный доход в 2018 году
- Эстония 140 евро, у детей 168 евро
- Латвия 53 евро
ВВП на одного жителя (2016 год)
- Эстония 16 034,7 евро
- Латвия 12 722 евро
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Пособие на первого ребенка
Пособие на второго ребенка
|Пособие на третьего и последующих детей
Эстония
55 евро
55 евро
100 евро
Семья с 3-6 детьми получает дополнительные 300 евро. С 7 и более детьми - дополнительные 400 евро.
Латвия
11,38 евро
22,76 евро
34,14 евро
Пособие на четвертого и последующих детей - 50,07 евро.
Зарплата учителя
- Эстония - 1150 евро
- Латвия - 680 евро (710 евро с 01.09.2018)
Расходы на оборону (2018)
- Эстония 2,11% от ВВП
- Латвия 2% от ВВП