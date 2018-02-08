четверг, 8 февраля 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка"

Хели Адамович

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Прямые трансляции зимней Олимпиады 9-25 февраля на Rus.Postimees!
Новости Программа Виды спорта Сборная Эстонии Звезды Олимпиады
До прямых трансляций осталось
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • Депутат Рийгикогу: эстонцы хотят вдобавок к дешевой водке и низкую латвийскую зарплату?

Депутат Рийгикогу: эстонцы хотят вдобавок к дешевой водке и низкую латвийскую зарплату?

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Scanpix

По мнению депутата Рийгикогу Яануса Марранди (Социал-демократическая партия), эстонцы, нахваливающие дешевую водку южных соседей, могли бы подумать над тем, хотят ли они такую же низкую зарплату, как и в Латвии. 

«Небольшое сравнение Эстонии и Латвии. Это сравнением могла бы особенно тщательно прочитать группа людей, которая поедет по случаю 100-летие Эстонской Республики в качестве протеста за дешевой латвийской водкой, колбасой и строительными материалами», - написал депутат в социальных сетях. 

 

Минимальная зарплата

Средняя зарплата брутто 

Эстония

500 евро в месяц (с 2018 года)

1201 евро (2017 III квартал)

Латвия

430 евро в месяц (с 2018 года)

925 евро (2017 III квартал)

Средняя пенсия по старости (2017 III квартал)

  • Эстония - 409,1 евро
  • Латвия - 287,56 евро

Уровень безработицы (2017 III квартал)

  • Эстония 5,2%
  • Латвия 9,1%

Гарантированный государством минимальный доход в 2018 году

  • Эстония 140 евро, у детей 168 евро
  • Латвия 53 евро

ВВП на одного жителя (2016 год)

  • Эстония 16 034,7 евро
  • Латвия 12 722 евро

Lastetoetused

 

Пособие на первого ребенка

Пособие на второго ребенка

Пособие на третьего и последующих детей 

Эстония

55 евро

55 евро

100 евро

Семья с 3-6 детьми получает дополнительные 300 евро. С 7 и более детьми - дополнительные 400 евро. 

Латвия

11,38 евро

22,76 евро

34,14 евро

Пособие на четвертого и последующих детей - 50,07 евро. 

Зарплата учителя

  • Эстония - 1150 евро
  • Латвия - 680 евро (710 евро с 01.09.2018)

Расходы на оборону (2018)

  • Эстония 2,11% от ВВП
  • Латвия 2% от ВВП

Актуально

Читать также

НАВЕРХ