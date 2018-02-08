Фото: центристы в Нарве не сказали однозначного нет вотуму недоверия Ефимову

Заявление о недоверии центристу Александру Ефимову на посту председателя Нарвского горсобрания подписали в конце января все восемь членов оппозиционной фракции "Наша Нарва". "Мы понимаем, что судебное решение еще не вступило в силу, и уважаем право Александра подать кассационную жалобу в Государственный суд. Однако на сегодня уже суд второй инстанции остается при мнении, что закон был нарушен в части получения денег от государства обманным путем, и нет оснований полагать, что еще возникнут какие-либо смягчающие этот поступок обстоятельства", - сказано среди прочего в заявлении.

Нарвское горсобрание сегодня провело внеочередное заседание, чтобы осуществить голосование по данному заявлению. Как объяснили накануне в канцелярии горсобрания, не важно, сколько депутатов примут участие в этом заседании, но чтобы вопрос был решен положительно нужно получить более половины голосов поддержки, то есть в случае Нарвы - 16 поднятых рук "за".

По факту проголосовали "за" недоверие Ефимову только восемь членов "Нашей Нарвы", тогда как принявшие участие в заседании 16 членов Центристской фракции, включая самого Ефимова, рук не поднимали - ни "за", ни "против".

На сегодняшнее заседание Нарвского горсобрания пришли два десятка рядовых нарвитян, пожелавших лично наблюдать голосование о вотуме недоверия Ефимову.

Сам Ефимов после заседания отказался комментировать произошедшее. Ранее он говорил, что допускает, что мог совершать ошибки, работая и болея одновременно, однако настаивал, что с такими нарушениями надо разбираться, как это принято, в административном порядке, а не уголовном. Прокуратура же, представившая в суд уголовное обвинение, настаивает, что речь идет не об ошибках, а о сознательном и неоднократном - шесть эпизодов в уголовном деле - обмане государственного учреждения с целью получения личной выгоды.