Водитель автобуса: культура вождения хромает в Эстонии на все четыре колеса

Я знаю, что многие хотели бы со мной поспорить и похвалить участников дорожного движения, но, к сожалению, каждый день являясь участником движения, я вижу, как мало заботятся водители о ПДД, других водителях, а также о себе и пассажирах.

Небрежность участников дорожного движения наглядно демонстрирует статистика аварий, количество которых хоть и снизилось по сравнению с предыдущими годами, но все еще высокое – в прошлом году произошло 1175 ДТП, в которых погибли 48 и пострадали 1429 человек. В этом году за один месяц на дорогах погибли десять человек, что на шесть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Обгоны через сплошную двойную полосу и островки безопасности – это совершенно обычное и каждодневное явление. На шоссе необоснованное количество километров водители едут во втором ряду, так как там просто обычно дорога лучше. Если едешь 90 км/ч по шоссе, то даже зимой постоянно всем мешаешь, а обгоны совершаются даже в поворотах с плохим обзором.

Да, не ошибающихся людей нет, и реальность заключается в том, что время от времени происходят ситуации, безопасный исход которых зависит от сотрудничества водителей и поэтому общая культура вождения является крайне важной.

Как повысить культуру вождения?

Перекрестки с круговым движением – это конечно своеобразный выход, но более эффективным и более дешевым решением являются камеры измерения скорости. Ведутся разговоры о камерах, которые замеряют среднюю скорость прохождения определенной дистанции. Я считаю, что на основных шоссе такие камеры жизненно необходимы.

Что еще необходимо сделать на шоссе, так это перекрестки и участки дорог, на которых будут расположены островки безопасности, поднятые над уровнем дороги, чтобы по ним нельзя было проехать. В Литве и Латвии такими образом обустроены перекрестки вне населенных пунктов и это очень эффективно.

Конечно, нужны и дополнительные полицейские патрули на дорогах, которые бы постоянно следили за движением – их у нас слишком мало.