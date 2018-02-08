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  • Навальный обвинил Приходько в получении взяток от Дерипаски и рассказал об их отдыхе на яхте с проститутками

Навальный обвинил Приходько в получении взяток от Дерипаски и рассказал об их отдыхе на яхте с проститутками

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Сергей Приходько.

ФОТО: Mikhail Metzel/Mikhail Metzel/TASS

Основанный оппозиционером Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал новое расследование, главными фигурантами которого стали зампред правительства РФ Сергей Приходько и олигарх Олег Дерипаска, сообщает Newsru.com.

Как признался сам Навальный, на факты коррупции в отношении заместителя Дмитрия Медведева правозащитники вышли совершенно случайно, когда изучали Instagram "секс-охотницы" по прозвищу Настя Рыбка. Она была в числе девушек, которые в прошлом году в откровенных нарядах штурмовали штаб Навального в Москве.

Как напоминает оппозиционер в своем блоге, странная акция произошла еще в старом офисе ФБК на Проспекте Мира. Девушки, одетые в латексные костюмы полицейских, с дубинками, плетками и наручниками, приставали и хватали всех подряд, после чего их выпроводили из штаба.

"Видео, естественно, потом появляется на сайте лафньюза, корреспонденты которого случайно проходили мимо с профессиональным оборудованием. С нашими штабами подобное безобразие происходило много раз - приходили всякие отряды Путина, краснодарские бабушки, орали, громили все подряд. Но в латексных трусах к нам еще никто не приходил, и поэтому нам стало любопытно, кто этих девиц, собственно, подослал? Кто додумался до такого, прямо сказать, дна", - рассказал Навальный про истоки нового расследования.

Ответ сотрудники ФБК нашли в социальных сетях. Выяснилось, что в акции принимали участие те же самые девушки, которые впоследствии пикетировали американское посольство, будучи обнаженными и на морозе, в поддержку голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна, которого в США обвиняют в домогательствах. Одна из представительниц этого "спецотряда" - Настя Рыбка - также объявляла "секс-охоту" на Навального за то, что "из-за него и из-за таких, как он, люди продолжают воевать".

Настя Рыбка называет себя "мастером соблазнения" и "охотницей за олигархами", а на ее странице в Instagram обнаружились фотографии вместе с миллиардером Олегом Дерипаской, сделанные на его яхте. На судне, по ее словам, тогда находились еще шесть "платных моделей". Именно там Рыбка познакомилась с неким Сергеем Эдуардовичем, в котором команда Навального опознала зампреда правительства Сергея Приходько.

"Приходько - не шибко известный, но крайне влиятельный российский чиновник, всю жизнь проработавший на службе. В конце 90-х он работал заместителем руководителя администрации президента. Первым заместителем руководителя в то время был, кстати, Путин. Был советником президента Ельцина, потом президента Путина, потом президента Медведева, потом, да и по сегодняшний день, возглавляет аппарат правительства и является заместителем Медведева. Приходько считается специалистом по международным отношениям и чуть ли не самым влиятельным чиновником в этой сфере. Не Лавров, а именно Приходько", - уточнил Навальный.

Тот факт, что на яхте вместе с Дерипаской и проститутками находился именно Приходько, подтверждается на странице Рыбки в Instagram не только фотографиями, но и видеозаписью беседы с участниками вояжа.

В ролике Дерипаска рассказывает модели: "Ты знаешь эту историю? У нас с Америкой плохие отношения. Почему? Потому что за них отвечает подружка Сергея Эдуардовича. Нуланд, так называется (речь о Виктории Нуланд, официальном представителе Госдепартамента США. - Прим. ред.). А в молодости она, в твои годы, месяц прожила на китобойном русском судне. И она после этого ненавидит страну". Рыбка после этого отмечает: "Плохие попались моряки", а Приходько добавляет: "Изнасиловали ее, что ли?"

Более того, Настя Рыбка опубликовала книгу по результатам этого путешествия, в которой описано все, вплоть до дат, часов и минут, что происходило на яхте Дерипаски. "Настя, конечно, не называет имен тех, с кем она плавала. Настя - мастер конспирации. Дерипаска у нее - Руслан Золотов. А Приходько - Папа. Но дальше замены имен ее конспирация не зашла. Она безбожно палит не только, кто эти люди на яхте, но и чем они занимались", - заявил Навальный.

Так, в книге приводятся детали биографии Папы, которые полностью совпадают с биографией Сергея Приходько: зампред правительства, пишет предвыборные речи и послания президента собранию, много наград, старожил власти с 96-го года, отвечал за внешнюю политику, за правительство. Никто, кроме Приходько, под это описание не подходит.

В книге также приводятся подробности пребывания заместителя Медведева на яхте: "Просто рыбачил? Нет! Там был Папа. Это были неформальные переговоры о чем-то для Руслана важном". При этом в тексте говорится, что "Папу забрали до того, как яхта пришвартовалась к берегу, как я поняла, он даже на берег вместе с Русланом не мог сойти по каким-то странным причинам". "По каким-то странным причинам, блин, высочайший кремлевский чиновник не может сойти на берег вместе с олигархом и проститутками. Что же за причины такие", - пошутил оппозиционер.

Тот факт, что Настя Рыбка действительно была на яхте Дерипаски ELDEN, подтверждается многочисленными фотографиями. В ФБК также выяснили, что судно оформлено через российское юрлицо ООО "Яхта-клуб Центр" на два офшора и маму Дерипаски. Соратники Навального также выяснили, где именно и когда плавала яхта: на одной из фотографий Рыбки изображена церковь, которая "нашлась за 10 минут на гугл-снимках". "Это Норвегия. Подсказкой нам послужило то, что про эту яхту Дерипаски писали норвежские СМИ. Она в Норвегии постоянно, поэтому искали мы, естественно, сразу там", - пояснил Навальный. Правозащитники также установили, что вояж с Приходько и Дерипаской датируется тремя днями в августе 2016 года, эти данные можно подтвердить по схеме передвижений яхты.

"Олигарх катает на собственной яхте чиновника высочайшего ранга - это взятка. Олигарх оплачивает весь этот праздник, включая девушек из эскорт-агентств, - это, не поверите, тоже взятка. Опять же, Приходько должен был как-то добраться до достаточно удаленного норвежского полуострова, где есть только один маленький аэропорт. И в даты нашего путешествия туда одновременно прилетали два частных самолета, оба принадлежащие Дерипаске. Если окажется, что Приходько прилетел на самолете Дерипаски, - это тоже, мои дорогие, взятка", - подчеркнул Навальный.

Оппозиционер также привел детали расследования о недвижимости Приходько. Так, у него обнаружились гигантская дача в кооперативе "Сосны", которая стоит более 300 миллионов рублей, и две квартиры рыночной стоимостью 480 миллионов рублей в элитном доме в Шведском тупике, где с Приходько соседствуют люди из окружения Путина. "Приходько, по законам жанра, декларирует огромные доходы у жены, но и тут проблема. Бизнеса у жены нет, на нее записана доля в ничего не зарабатывающем подмосковном яхт-клубе и больше ничего. Догадались, на что я намекаю? На взятки от олигархов я намекаю, конечно же", - заявил политик.

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