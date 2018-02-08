Навальный обвинил Приходько в получении взяток от Дерипаски и рассказал об их отдыхе на яхте с проститутками

Более того, Настя Рыбка опубликовала книгу по результатам этого путешествия, в которой описано все, вплоть до дат, часов и минут, что происходило на яхте Дерипаски. "Настя, конечно, не называет имен тех, с кем она плавала. Настя - мастер конспирации. Дерипаска у нее - Руслан Золотов. А Приходько - Папа. Но дальше замены имен ее конспирация не зашла. Она безбожно палит не только, кто эти люди на яхте, но и чем они занимались", - заявил Навальный.

Так, в книге приводятся детали биографии Папы, которые полностью совпадают с биографией Сергея Приходько: зампред правительства, пишет предвыборные речи и послания президента собранию, много наград, старожил власти с 96-го года, отвечал за внешнюю политику, за правительство. Никто, кроме Приходько, под это описание не подходит.

В книге также приводятся подробности пребывания заместителя Медведева на яхте: "Просто рыбачил? Нет! Там был Папа. Это были неформальные переговоры о чем-то для Руслана важном". При этом в тексте говорится, что "Папу забрали до того, как яхта пришвартовалась к берегу, как я поняла, он даже на берег вместе с Русланом не мог сойти по каким-то странным причинам". "По каким-то странным причинам, блин, высочайший кремлевский чиновник не может сойти на берег вместе с олигархом и проститутками. Что же за причины такие", - пошутил оппозиционер.

Тот факт, что Настя Рыбка действительно была на яхте Дерипаски ELDEN, подтверждается многочисленными фотографиями. В ФБК также выяснили, что судно оформлено через российское юрлицо ООО "Яхта-клуб Центр" на два офшора и маму Дерипаски. Соратники Навального также выяснили, где именно и когда плавала яхта: на одной из фотографий Рыбки изображена церковь, которая "нашлась за 10 минут на гугл-снимках". "Это Норвегия. Подсказкой нам послужило то, что про эту яхту Дерипаски писали норвежские СМИ. Она в Норвегии постоянно, поэтому искали мы, естественно, сразу там", - пояснил Навальный. Правозащитники также установили, что вояж с Приходько и Дерипаской датируется тремя днями в августе 2016 года, эти данные можно подтвердить по схеме передвижений яхты.

"Олигарх катает на собственной яхте чиновника высочайшего ранга - это взятка. Олигарх оплачивает весь этот праздник, включая девушек из эскорт-агентств, - это, не поверите, тоже взятка. Опять же, Приходько должен был как-то добраться до достаточно удаленного норвежского полуострова, где есть только один маленький аэропорт. И в даты нашего путешествия туда одновременно прилетали два частных самолета, оба принадлежащие Дерипаске. Если окажется, что Приходько прилетел на самолете Дерипаски, - это тоже, мои дорогие, взятка", - подчеркнул Навальный.