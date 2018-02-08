четверг, 8 февраля 2018 г.
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  • Фотоновость: порядку в холодильнике 26-летней женщины могут позавидовать многие хозяйки

Фотоновость: порядку в холодильнике 26-летней женщины могут позавидовать многие хозяйки

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ФОТО: Panther Media/Scanpix

26-летняя Ирина Федерико из Австралии поделилась в социальных сетях фотографией содержимого своего холодильника, который просто поражает тем, какой в нем наведен порядок, пишет dailymail.co.uk, призывая всех домохозяек брать пример с Ирины. 

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