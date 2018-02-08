Фотоновость: порядку в холодильнике 26-летней женщины могут позавидовать многие хозяйки
8 февраля 2018 г., 19:33
26-летняя Ирина Федерико из Австралии поделилась в социальных сетях фотографией содержимого своего холодильника, который просто поражает тем, какой в нем наведен порядок, пишет dailymail.co.uk, призывая всех домохозяек брать пример с Ирины.
Hubbs and I are on a #healthkick as of tomorrow. Stocked the fridge today ready to begin our journey with @28bysamwood. Wish us luck! Labels are by @pretty.little.designs #freezerorganisation #fridgehack #fridgeorganisation #healthydinnerideas #healthyfoods #lowcarbdiet #health #vegetablestorage #fridge #homeinspo #homeorganisation #organization