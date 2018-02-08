В Риге эвакуировали автовокзал
8 февраля 2018 г., 20:24
Сегодня был временно закрыт Рижский международный автовокзал, с территории которого эвакуировали всех пассажиров и не впускали автобусы.
Автовокзал возобновил работу в 15.20, сообщает Rus.TVNET.
Как сообщила Автотранспортная дирекция, все пассажиры, которые из-за эвакуации пропустили свой рейс, смогут вернуть деньги в кассах автовокзала.
В Госполиции агентству ЛЕТА сообщили, что из соображений безопасности люди были эвакуированы с автовокзала и из магазина «Galerija Centrs». На автовокзале информация о рисках не подтвердилась, проверка в магазине продолжается.