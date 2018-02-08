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В Риге эвакуировали автовокзал

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ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Сегодня был временно закрыт Рижский международный автовокзал, с территории которого эвакуировали всех пассажиров и не впускали автобусы. 

Автовокзал возобновил работу в 15.20, сообщает Rus.TVNET.

Как сообщила Автотранспортная дирекция, все пассажиры, которые из-за эвакуации пропустили свой рейс, смогут вернуть деньги в кассах автовокзала.

В Госполиции агентству ЛЕТА сообщили, что из соображений безопасности люди были эвакуированы с автовокзала и из магазина «Galerija Centrs». На автовокзале информация о рисках не подтвердилась, проверка в магазине продолжается.

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