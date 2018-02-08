Не для слабонервных! Цепь вросла в шею собаке (фото)

ФОТО: Heiki Valner/Eestimaa Loomakaitse Liit

«Этот случай заставил ловить воздух губами даже повидавших многое ветеринаров», - написал Хейки, добавив, что приличные на вид хозяева, просто не увидели, что животное нуждается в срочной помощи.

«За свою 11-летнюю карьеру защитника животных я множество раз видел, как цепь пытается «перерезать» шею собаки пополам. Однако в этом случае цепь уже вросла, и ее пришлось вырезать из миллиметровой раны», - отметил он.

«Не заметить рану у собаки с длинной шерстью можно, но если вы заботитесь о своем питомце, то и занимаетесь им», - написал Вальнер, добавив, что гладя собаку просто невозможно не заметить, что с ней случилось.

ФОТО: Heiki Valner/Eestimaa Loomakaitse Liit

< При этом защитник животных отмечает, что ситуация двоякая, так как узнав о травме хозяин сразу же отвез животное к ветеринару. «Справедливо ли теперь его распинать?» - задается вопросом Вальнер, но прямой ответ на него не дает.