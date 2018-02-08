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Статуя Христа в Рио-де-Жанейро окрасится в цвета эстонского флага

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ФОТО: Bruna Prado/AP/Scanpix

Знаменитую статую Иисуса Христа с распростертыми руками на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро 24 февраля подсветят в цвета эстонского флага в честь столетней годовщины провозглашения Эстонской Республики.

Такое решение было принято мэрией Рио-де-Жанейро, сообщил в четверг, 8 февраля, посол Эстонии в Бразилии Март Тармак, сообщает портал Rus.err.ee.

"Я рад сообщить, что в сотую годовщину Эстонии 24 февраля статуя Христа в Рио-де-Жанейро с 19:00 до 20:00 будет в наших национальных цветах", - написал Тармак в соцсетях.

Статуя Христа-Искупителя - один из самых известных и популярных в мире монументов, символ Рио-де-Жанейро и Бразилии. 

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