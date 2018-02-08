четверг, 8 февраля 2018 г.
"Война только начинается, и мы используем все возможные средства, чтобы защитить честь наших ребят"

Елена Вяльбе

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Прямые трансляции зимней Олимпиады 9-25 февраля на Rus.Postimees!
Новости Программа Виды спорта Сборная Эстонии Звезды Олимпиады
До прямых трансляций осталось

Налетайте! Жители Эстонии смогут бесплатно поехать в Литву

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Toomas Huik / Postimees

В связи с, тем, что 16 февраля Литва будет праздновать столетие восстановления государственности, латыши и эстонцы получат возможность бесплатно добраться в Вильнюс, такую возможность им обещает предоставить международная автобусная компания Ecolines.

По одному автобусу столетия от Таллиннской автобусной станции отправится в полночь 16 февраля, а от Рижской станции - немногим после четырех утра, сообщила в четверг координатор программы празднования столетия восстановления Литовского государства Неринга Вайсброде.

"По случаю юбилея восстановленной независимости Литвы мы хотим пригласить братьев и сестер из стран Балтии праздновать вместе. Все вместе, так, как во время Балтийского пути", - говорится в сообщении.

Прибывающим латышам и эстонцам организаторы предложат посетить различные мероприятия, например, церемонию поднятия трех Балтийских флагов рядом с Президентским дворцом, концерт на Кафедральной площади, или шествие пути государственности по старому городу Вильнюса.

В годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа, 23 августа 1989 года два миллиона литовцев, латышей и эстонцев образовали живую цепь, взявшись за руки на акции " Балтийский путь".

Живая цепь протянулась на 650 километров от Башни Гядиминаса в Вильнюсе до Башни Длинного Германа в Таллинне.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ