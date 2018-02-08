Налетайте! Жители Эстонии смогут бесплатно поехать в Литву

По одному автобусу столетия от Таллиннской автобусной станции отправится в полночь 16 февраля, а от Рижской станции - немногим после четырех утра, сообщила в четверг координатор программы празднования столетия восстановления Литовского государства Неринга Вайсброде.

"По случаю юбилея восстановленной независимости Литвы мы хотим пригласить братьев и сестер из стран Балтии праздновать вместе. Все вместе, так, как во время Балтийского пути", - говорится в сообщении.

Прибывающим латышам и эстонцам организаторы предложат посетить различные мероприятия, например, церемонию поднятия трех Балтийских флагов рядом с Президентским дворцом, концерт на Кафедральной площади, или шествие пути государственности по старому городу Вильнюса.

В годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа, 23 августа 1989 года два миллиона литовцев, латышей и эстонцев образовали живую цепь, взявшись за руки на акции " Балтийский путь".