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На американском фондовом рынке второй раз за неделю произошел рекордный обвал котировок

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Нью-йоркская фондовая биржа.

ФОТО: SPENCER PLATT/AFP

Промышленный индекс Dow Jones в ходе торгов Нью-йоркской фондовой биржи показал второе рекордное падение за день в истории, опустившись на 1033 пункта (-4,15%) до отметки 23860. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний американского рынка, cнизился на 100 пунктов (-3,75%), до отметки 2581, пишет Newsru.com.

Как отмечает Finanz.ru, в это же время 8 февраля также было зафиксировано падение индекса электронной биржи NASDAQ на 274 пункта (-3,9%) до отметки 6777. Наиболее значительно к завершению торговой сессии упали акции Citigroup (-3,65%), General Electric (-4,79%), Microsoft (-4,12%), Google (-3,93%).

Вместе с американским фондовым рынком упали и индексы на всех ключевых европейских биржах, отмечает Би-би-си. Главный индекс Британской фондовой биржи FTSE 100 к закрытию торгов опустился на 1,49% до 7 170,69 пункта. Фондовый индекс Германии DAX упал на 2,6%, французский CAC 40 - на 2%.

Специалист по вопросам инвестиционной стратегии в компании LPL Financing Райан Детрик, в свою очередь, задался вопросом о том, "не следует ли ожидать в будущем более высоких темпов инфляции по сравнению с теми, что сейчас прогнозируются".

Падение американского фондового рынка, как отмечают эксперты, произошло на фоне опасений о том, что сильная глобальная экономика неизбежно будет подталкивать инфляцию и приведет к росту процентных ставок.

"Снижение спровоцировали несколько факторов. Среди них - падение цен в США и рост доходностей казначейских облигаций. Это привело к переоценке рисков фондами и к массовому выходу инвесторов из акций. Скорее всего, коррекция на торговых площадках продолжится, мировые рынки могут потерять до 30 процентов капитализации", - рассказал "Российской газете" главный аналитик "Телетрейд Групп" Олег Богданов.

На этой неделе это уже второй случай, когда индекс Dow Jones за день падает более чем на 1000 пунктов: в понедельник, 5 февраля, он рухнул на рекордные 1175 пунктов (-4,6%) до отметки 24345 пунктов. Последний раз подобное снижение было зафиксировано в августе 2011 года. В тот же день индекс S&P 500 упал более чем на 4% в рамках торговой сессии, a Nasdaq - на 3,8%.

На фоне падения американского фондового рынка президент Дональд Трамп выразил обеспокоенность долгосрочными экономическими показателями США.

"Президент, как и весь Белый дом, обеспокоен долгосрочными экономическими показателями и факторами. Основы экономики США в долгосрочной перспективе очень прочны", - заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах на брифинге для журналистов.

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