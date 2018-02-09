На американском фондовом рынке второй раз за неделю произошел рекордный обвал котировок

Как отмечает Finanz.ru , в это же время 8 февраля также было зафиксировано падение индекса электронной биржи NASDAQ на 274 пункта (-3,9%) до отметки 6777. Наиболее значительно к завершению торговой сессии упали акции Citigroup (-3,65%), General Electric (-4,79%), Microsoft (-4,12%), Google (-3,93%).

Вместе с американским фондовым рынком упали и индексы на всех ключевых европейских биржах, отмечает Би-би-си . Главный индекс Британской фондовой биржи FTSE 100 к закрытию торгов опустился на 1,49% до 7 170,69 пункта. Фондовый индекс Германии DAX упал на 2,6%, французский CAC 40 - на 2%.

Специалист по вопросам инвестиционной стратегии в компании LPL Financing Райан Детрик, в свою очередь, задался вопросом о том, "не следует ли ожидать в будущем более высоких темпов инфляции по сравнению с теми, что сейчас прогнозируются".

Падение американского фондового рынка, как отмечают эксперты, произошло на фоне опасений о том, что сильная глобальная экономика неизбежно будет подталкивать инфляцию и приведет к росту процентных ставок.

"Снижение спровоцировали несколько факторов. Среди них - падение цен в США и рост доходностей казначейских облигаций. Это привело к переоценке рисков фондами и к массовому выходу инвесторов из акций. Скорее всего, коррекция на торговых площадках продолжится, мировые рынки могут потерять до 30 процентов капитализации", - рассказал "Российской газете" главный аналитик "Телетрейд Групп" Олег Богданов.

На этой неделе это уже второй случай, когда индекс Dow Jones за день падает более чем на 1000 пунктов: в понедельник, 5 февраля, он рухнул на рекордные 1175 пунктов (-4,6%) до отметки 24345 пунктов. Последний раз подобное снижение было зафиксировано в августе 2011 года. В тот же день индекс S&P 500 упал более чем на 4% в рамках торговой сессии, a Nasdaq - на 3,8%.

На фоне падения американского фондового рынка президент Дональд Трамп выразил обеспокоенность долгосрочными экономическими показателями США.