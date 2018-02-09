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В Таллинне в резко затормозившем автобусе пострадал пассажир

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ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

В четверг, 8 февраля, около 17.21 на пульт дежурного поступило сообщение об аварии в Таллинне на Пирита-теэ, в которой пострадал пешеход, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место у дома номер 20 по Пирита-теэ, где перед столичным автобусом Man Lions City GL, которым управлял 48-летний мужчина, внезапно выехал неизвестный автомобиль. Резкий маневр вынудил водителя автобуса совершить экстренное торможение, в результате которого в салоне упала 63-летняя женщина.

Пострадавшую доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.

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