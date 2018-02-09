«Газпром» назвал страны, от которых ждет разрешения на строительство «Северного потока-2»

Как сообщает fontanka.ru, по мнению топ-менеджера, получить от них ответ газовый холдинг рассчитывает в течение первого полугодия. «Сейчас очень важный этап, что вслед за разрешением, полученным в Германии на строительство газопровода в ее территориальных водах, мы в течение первого полугодия должны получить разрешения соответственно от Финляндии, Швеции, России и Дании», — сказал он. Топ-менеджер также подчеркнул, что «проект идет точно в графике, без каких-либо отклонений». «Рассуждать о каких-то сценариях, пока это (получение разрешений — прим. ред.) не произойдет, — плохая привычка», – отметил он.