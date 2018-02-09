пятница, 9 февраля 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка"

Хели Адамович

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Прямые трансляции зимней Олимпиады 9-25 февраля на Rus.Postimees!
Новости Программа Виды спорта Сборная Эстонии Звезды Олимпиады
До прямых трансляций осталось
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • «Газпром» назвал страны, от которых ждет разрешения на строительство «Северного потока-2»

«Газпром» назвал страны, от которых ждет разрешения на строительство «Северного потока-2»

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

«Южный поток».

ФОТО: SERGEI KARPUKHIN/REUTERS

«Газпром» ожидает получения разрешений на строительство «Северного потока-2» от Финляндии, Швеции, России и Дании, сообщил заместитель председателя правления компании Александр Медведев 8 февраля.

Как сообщает fontanka.ru, по мнению топ-менеджера, получить от них ответ газовый холдинг рассчитывает в течение первого полугодия. «Сейчас очень важный этап, что вслед за разрешением, полученным в Германии на строительство газопровода в ее территориальных водах, мы в течение первого полугодия должны получить разрешения соответственно от Финляндии, Швеции, России и Дании», — сказал он. Топ-менеджер также подчеркнул, что «проект идет точно в графике, без каких-либо отклонений». «Рассуждать о каких-то сценариях, пока это (получение разрешений прим. ред.) не произойдет, — плохая привычка», – отметил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что обсудил прокладку «Северного потока-2» с главой МИД Дании Андерсом Самуэльсеном.

Проект «Северный поток — 2» стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с «Северным потоком». Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ