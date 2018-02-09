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ЕС решил пока не отказываться от перехода на летнее время

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Часы. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Европарламентарии в четверг, 8 февраля, впервые рассмотрели проект отказа от перехода на летнее время, решив не менять сложившуюся практику. Еврокомиссии поручили подготовить доклад о последствиях перевода стрелок часов.

Финский европарламентарий Миапетра Кумпула-Натри, которая поддерживает отказ от перевода стрелок, заявила Yle, что ее не огорчило голосование. По словам Кумпула-Натри, хорошо, что вопрос был поднят. В некоторых странах эту тему даже не обсуждали, отметила политик. 

Напомним, что финский парламент одобрил отказ от перехода на летнее время, однако самостоятельно финны такие решения принимать не могут, пишет fontanka.fi. Для этого им требуется поддержка других стран ЕС. На стороне Финляндии в этом вопросе выступают только Польша и Эстония.

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