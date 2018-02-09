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Эстония готовится к визиту папы римского

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Юри Ратас.

ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас посетит в пятницу Ватикан, где встретится с папой римским Франциском и государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролини.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства, будут рассмотрены вопросы предстоящего осенью визита римского понтифика в Эстонию. "Папа посещал в последний раз Эстонию 25 лет назад. Это высокая честь, что следующий визит придется на год, когда мы отмечаем столетие эстонского государства. Народ и правительство Эстонии очень ждут его визита", - сказал Ратас.

В ходе встреч в Ватикане будут также рассмотрены вопросы, связанные с беженцами в мире, сохранением языка и культуры коренных народов, а также страданиями людей в конфликтах.

Юри Ратас встретится также в Риме с премьер-министром Италии Паоло Джентилони, с которым обсудит приоритеты будущего долгосрочного бюджета Европейского союза и вопросы миграции.

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