Эстония готовится к визиту папы римского

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства, будут рассмотрены вопросы предстоящего осенью визита римского понтифика в Эстонию. "Папа посещал в последний раз Эстонию 25 лет назад. Это высокая честь, что следующий визит придется на год, когда мы отмечаем столетие эстонского государства. Народ и правительство Эстонии очень ждут его визита", - сказал Ратас.